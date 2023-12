Spojené štáty poskytli tento rok Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote viac ako 24 miliárd dolárov

Spojené štáty tento rok poskytli Ukrajine 34 balíčkov vojenskej pomoci v hodnote viac ako 24 miliárd dolárov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, na platforme X to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa zároveň poďakoval Washingtonu za túto pomoc.

„V priebehu tohto roka poskytli Spojené štáty 34 balíčkov vojenskej pomoci v hodnote viac ako 24 miliárd dolárov. Raketové systémy Patriot, tanky Abrams, obrnené vozidlá, rakety ATACMS, kazetová munícia DPICM, protivzdušná obrana, rakety, delostrelecké náboje, zariadenia na odmínovanie a ďalšie dôležité vybavenie. Urobilo sa historické rozhodnutie poskytnúť Ukrajine lietadlá F-16. Vždy budeme vďační za všetku túto podporu,“ uviedol Zelenskyj.

I thank @POTUS Joe Biden, Congress, and the American people for the $250 million military aid package announced yesterday.

Additional air defense missiles and components, anti-tank weapons, ammunition, mine clearing, and other equipment will cover Ukraine’s most pressing needs.…

