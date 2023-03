Ktorý hlupák by dal za šroty 900 miliónov eur? Podľa Kéryho analýza k migom neexistuje

Predseda zahraničného výboru Národnej rady SR a poslanec Marián Kéry (Smer-SD) nevidel analýzu, na základe ktorej dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) rozhodol poslať bojové lietadlá MiG-29 Ukrajine.

Uviedol to v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní. „Dovolím si tvrdiť, že taká analýza ani neexistuje. Naď a dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger (obaja Demokrati) nemali jednoznačné stanoviská. Tie sa líšili,“ povedal Kéry a dodal, že táto problematika má dve roviny.

Rakety nemôžeme považovať za šrot

Jedna je podľa poslanca vecná, kde strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) konzistentne tvrdí, že sú proti dodávke migov Ukrajine a druhá je ústavnoprávna rovina, kde podľa Kéryho nemôže vláda o takejto dodávke rozhodnúť, keď jej bola vyslovená nedôvera.

Predsedu zahraničného výboru zároveň mrzí, že stíhačky sú nazývané šrotmi. „S-300 bola šrot, migy sú šrot a na druhej strane sa minister obrany chváli, že za to máme dostať 900 miliónov eur. Tak sa pýtam, ktorý hlupák by dal za nejaký šrot 900 miliónov eur? A nikto nehovorí o tom, že dodávame aj dvetisíc rakiet a tie určite nemôžeme považovať za šrot,“ myslí si Kéry.

Peniaze mali ísť na pomoc ľuďom

Zároveň uviedol, že ústavní právnici z Univerzity Komenského v Bratislave jednoznačne tvrdia, že vláda na to nemá legitimitu.

„Naď jednoducho nezvládol situáciu v súvislosti s tým, že lietadlá F-16 nebudú včas dodané a bola tu šanca predĺžiť zmluvu na opravu týchto migov do konca tohto roku a oni ju jednoducho nevyužili,“ tvrdí poslanec Smeru-SD. Kéry ďalej uviedol, že 900 miliónová kompenzácia sa pôvodne mala použiť na pomoc ľuďom na Slovensku, ktorí čelili kríze a inflácii.

„Hneď na samom začiatku minister Naď vedel o tom, že ide urobiť ďalší kšeft a prihrá to americkej strane, aby mohla dať opäť nejaké nové vrtuľníky. Myslíte si, že Slovensko v tejto dobe potrebuje nejaké nové vrtuľníky a navyše ešte na to doplácať z vlastného rozpočtu ďalších 340 miliónov eur? Veď je to choré na hlavu,“ myslí si predseda zahraničného výboru.