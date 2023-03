Raši nepovažuje odovzdanie MiG-29 za ústavne čisté, Naď spomínanú analýzu neukázal (video)

Strana Hlas-SD kritizuje povereného predsedu vlády SR Eduarda Hegera (Demokrati), ktorý podľa nich nehovorí pravdu, keď tvrdí, že vláda rozhodla o darovaní stíhačiek MiG-29 Ukrajine ústavne čistým spôsobom. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši.

Vláda nemohla rozhodnúť čistým spôsobom

Dodal, že nejestvuje žiadny nález Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý by potvrdil, že súčasná vláda na to mala mandát. Preto podľa Rašiho nemohla rozhodnúť ústavne čistým spôsobom. Raši pripomenul, že i ústavní právnici majú na túto tému rozličné názory. Myslí si, že o tom môže rozhodnúť len ÚS SR.

Komplexná analýza

Argumentoval aj tým, že Úrad vlády SR napísal, že k danému aktu neexistuje žiadna komplexná analýza. „Minister obrany Naď tvrdil, že nejakú analýzu má, ale ju neukázal. No keby to bolo ústavne čisté, tak Eduard Heger to snáď ukáže,“ povedal Raši.

Doplnil, že Heger už 9. februára avizoval zámer darovať stíhačky Ukrajine, a to i napriek tomu, že nevedel, či na to jeho vláda má mandát.