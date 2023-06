Kto financuje hnutie Republika? Transparency upozornila na niekoľko vecí

Hnutie Republika nemá uveriteľné financovanie predvolebnej kampane. Na svojej sociálne sieti to uviedla nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) s tým, že budú sledovať, ako sa s tým hnutie vysporiada a či bude financovanie kampane Republiky také transparentné, ako sľubuje.

Pre organizáciu je podľa ich slov sklamaním, že hnutie v predkampani nemalo transparentný účet a o doterajších výdavkoch bude mať verejnosť veľmi hmlistú predstavu.

Kampaň odštartovala vďaka Uhríkovej pôžičke

Organizácia ďalej vysvetlila, že od parlamentnej budúcnosti delí Republiku úspešná predvolebná kampaň, na ktorú potrebujú zabezpečiť súkromné financie, pretože štátnymi príspevkami zatiaľ nedisponujú. TIS preto vníma financovanie v tejto chvíli ako problematické.

„Republika od svojho vzniku v roku 2021 žije vďaka peniazom členov strany. Jej hlavnými sponzormi sú predseda Milan Uhrík s vysokým europoslaneckým platom a podpredseda Miroslav Suja – podnikateľ,“ vysvetlila TIS a dodala, že vlani na jeseň tak zvládli kampaň k spojeným voľbám za 150-tisíc eur.

„Na začiatku tohto roka však boli podľa našich prepočtov v podstate na nule. Predkampaň k jesenným voľbám mohli odštartovať vďaka 100-tisícovej pôžičke svojho podpredsedu. Tieto financie už zrejme minuli,“ uviedla organizácia a vysvetlila, že agentúra Kantar namerala Republike v apríli bilboardovú kampaň v objeme 33-tisíc eur, ktorá dodnes pokračuje.

„Strana tiež rozbehla kontaktnú kampaň po Slovensku s letákmi a ďalšími reklamnými predmetmi. O pár dní odštartuje oficiálna štvormesačná predvolebná kampaň, ktorú Republika plánuje skromnú – len v objeme zhruba pol milióna eur,“ uviedla TIS.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Na financovanie strany to vraj stačí

Republika v marci pre TIS uviedla, že okrem darov a pôžičiek od členov chcú získať úver v banke, čo sa však nepodarilo. „Ostrú kampaň tak štartuje z ďalšej 100-tisícovej pôžičky, tentokrát od svojho podpredsedu Suju,“ doplnila organizácia.

Hovorca hnutia Ondrej Ďurica uviedol, že zatiaľ to na priebežné financovanie strany stačí a držia sa interného rozpočtu.

„Republika verejne odmieta, že by sa chcela finančne zaviazať nejakým sponzorom či dokonca oligarchom. V Transparency však nepovažujeme za reálne, aby hnutie utiahlo polmiliónovú kampaň z peňazí vlastných členov. Firmy Miroslava Suju podľa oficiálnych čísiel neprodukujú zisk, ktorý by mohol podnikateľ investovať do politiky,“ vysvetlila TIS a uzavrela s tým, že aj Slovenské bankové domy sa zdráhali vstúpiť do kampane cez pôžičky konkrétnym stranám, s ktorými by tak spojili svoje meno a reputáciu.