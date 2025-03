Kto bude ďalším guvernérom NBS? Minister Kamenický zatiaľ neprezradil, či by stál o túto pozíciu

Vládna koalícia momentálne nerieši, kto by mal byť novým guvernérom Národnej banky Slovenska. V diskusnej relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko to povedal minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), pričom pripomenul, že aj keď súčasnému guvernérovi Petrovi Kažimírovi uplynie funkčné obdobie v júni, vo funkcii bude až do zvolenia svojho nástupcu.

Uchádzanie o druhé funkčné obdobie

Podľa Kamenického je pritom možné, že sa Kažimír môže chcieť uchádzať o druhé funkčné obdobie. „Ja momentálne som ministrom financií,“ odpovedal Kamenický na otázku, či by mohol byť nástupcom Kažimíra. Úvahy o tom pritom označil za špekulácie.

„V rámci koalície o takomto niečom sa nikto nebavil,“ zdôraznil Kamenický. Podľa opozičného poslanca Mariána Viskupiča (SaS) je dôležité, aby nejaký guvernér NBS vôbec bol. Momentálne totiž NBS nemá ani jedného viceguvernéra.

Guvernér by mal byť odborník

„Treba tieto veci riešiť,“ povedal Viskupič s tým, že nový guvernér by mal byť odborník a mal by byť všeobecne akceptovaný. Viskupič zároveň pripomenul, že napríklad post predsedu parlamentu nie je obsadený už skoro rok.

„Ja by som sa chcel dožiť nového guvernéra zavčasu a ideálne s čo najväčšou zhodou aj politickej, ale hlavne odbornej verejnosti,“ doplnil Viskupič.