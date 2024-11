Stíhanie guvernéra NBS Kažimíra súd zatiaľ nezastavil, proces prerušil do decembra – VIDEO

Samosudca na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku Milan Cisárik zatiaľ nezastavil konanie v procese s guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) Petrom Kažimírom v kauze podplácania pre možné premlčanie. Piatkové pojednávanie prerušil do 9. decembra, keď by mal rozhodnúť o opätovnom návrhu obhajoby v súvislosti so stanoviskom Najvyššieho súd SR o uplatňovaní premlčania.

Samotný obžalovaný sa v piatok na súd ani nedostavil a dal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. Súd pritom už vo veci dávnejšie ukončil dokazovanie a procesné strany začali s prednesom záverečných rečí.

Zjednocujúce stanovisko

Kažimírovi je kladené za vinu, že bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczemu na prelome rokov 2017 až 2018 ako minister financií poskytol úplatok 48-tisíc eur za zabezpečenie nadmerných odpočtov DPH pre viaceré spoločnosti.

„To, čo Najvyšší súd SR prijal, je jednoznačné, nemenné a je tým viazaný akýkoľvek súd v SR,“ povedal obhajca Kažimíra Ondrej Mularčík.

Prokurátor Peter Jenčík, naopak, súdu navrhoval, aby pokračovali záverečné reči obhajoby a súd vyniesol aj rozsudok. Poukázal pritom na to, že ešte nebolo zverejnené odôvodnenie zjednocujúceho stanoviska najvyššieho súd k premlčaniu.

„Myslím, že je spravodlivé, aby súd rozhodol riadne na hlavnom pojednávaní,“ zdôraznil Jenčík. Advokát Mularčík však kontroval, že v stanovisku je podstatná právna veta, ktorá je jednoznačná.

„Zjednocujúce stanovisko odstránilo akúkoľvek pochybnosť o tom, či napríklad táto kauza je, alebo nie je premlčaná,“ skonštatoval Mularčík. Sudca mal preto podľa neho konať bezodkladne a celú vec zastaviť.

Ústav s minimálnym stupňom stráženia

Prokurátor Peter Mikuláš vo svojej záverečnej reči v októbri navrhol pre obžalovaného nepodmienečný trest v hornej hranici trestnej sadzby, ktorá je v tomto prípade šesť mesiacov až tri roky väzenia. Trest by si mal podľa neho Kažimír odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Tiež mu navrhol uložiť zákaz výkonu verejnej funkcie na dobu aspoň päť rokov. Vina obžalovaného bola totiž podľa prokurátora v priebehu dokazovania jednoznačne preukázaná priamymi aj nepriamymi dôkazmi.

Spomenul pritom výpovede kľúčového svedka Imreczeho, ktorý sa k prijatiu úplatku od Kažimíra priznal, aj ďalších bývalých predstaviteľov finančnej správy Lenky Wittenbergerovej a Daniela Čecha.

Obžalovaný vinu popiera

„Bolo zabezpečené aj množstvo listinných dôkazov, aby bola vec zdokumentovaná komplexne a objektíve,“ zdôraznil v októbri prokurátor Mikuláš. Ako ďalej povedal svedok Imrecze, orgánom činným v trestnom konaní vydal aj konkrétnu finančnú čiastku, ktorá bola predmetom úplatku.

Obžalovaný v tomto prípade vinu odmieta. Podľa jeho obhajcu Ondreja Mularčíka je obžaloba nezákonná a podaná narýchlo a účelovo. Jediným dôvodom je podľa neho zámer dostať Petra Kažimíra preč z funkcie guvernéra NBS. Kažimíra pritom už súd uznal trestným rozkazom za vinného z podplácania a uložil mu peňažný trest 100-tisíc eur.

Náhradný trest odňatia slobody

Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd uložil obžalovanému aj náhradný trest odňatia slobody vo výmere dva roky. Keďže však obžalovaný, ako aj Úrad špeciálnej prokuratúry podali proti verdiktu odpor, vo veci bolo vytýčené hlavné pojednávanie.

Guvernéra NBS a bývalého ministra financií Petra Kažimíra ešte vo februári 2023 obžalovali pre trestný čin podplácania. Obžaloba sa podľa Úradu špeciálnej prokuratúry týka podozrenia z korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s daňovými kontrolami voči viacerým obchodným spoločnostiam.

Prokuratúra zrušila obvinenie

Generálna prokuratúra SR ešte v júni 2022 zrušila prostredníctvom paragrafu 363 obvinenie voči Kažimírovi pre zistené porušenie zákona v neprospech obvineného. Obvinenie totiž podľa prvého námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu vzniklo len na základe výpovedí jediného spolupracujúceho obvineného.

Tým je bývalý šéf Finančnej správy SR František Imrecze. Ten podľa Kanderu vo veci vypovedal viackrát a v jeho výpovediach sú výrazné rozpory. Polícia však neskôr obvinenie vzniesla opätovne.

Peter Kažimír podľa obžaloby žiadal v roku 2016 od prezidenta Finančnej správy SR Františka Imreczeho informácie o daňových konaniach viacerých spoločností, ako aj zabezpečenie vyplatenia nadmerných odpočtov DPH vo výške tri milióny eur. V tejto súvislosti podľa prokuratúry Imreczemu poskytol úplatok 48-tisíc eur.