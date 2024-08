Policajti by mali ostať pre ich dôležitosť, nie pre príplatky. Šutaj Eštok podľa Spišiaka už len hasí problém

Policajti by mali v zbore ostať nie pre príplatky, ale pre ich dôležitosť v naprávaní problémov, ktoré spôsobila koalícia. Uviedol to bývalý prezident Policajného zboru SR a v súčasnosti poslanec Progresívneho Slovenska Jaroslav Spišiak v súvislosti s ohlásenými príplatkami pre príslušníkov bezpečnostných zložiek.

„Minister Matúš Šutaj Eštok mal dostatok času, aby riešil hrozbu odchodu policajtov do civilu, na čo sme ho upozorňovali. Upozorňovali sme ho, že vzhľadom na novelu trestného poriadku sa mení bezpečnostná situácia, že sa zvýši kriminalita. Pýtali sme sa ho, či má pripravené analýzy, policajtov, štátnych úradníkov. Nereagoval, nepripravoval sa a teraz už len hasí problém,“ myslí si Spišiak.

Podľa bývalého policajného prezidenta, ak sa raz policajt rozhodne, že ide do civilu, má na to nejaký dôvod.

„Väčšinou ním býva to, že v práci policajta už nevidí perspektívu, poslanie, nemá motiváciu. Ak sa už niekto rozhodne pre odchod, neviem, či ho príplatky dokážu presvedčiť. V mene občanov si však myslím, že policajti by mali ostať. Nie pre príplatky, ale preto, že sú dôležití. Ľudia si ich budú vážiť, ak napriek týmto problémom ostanú a budú sa snažiť naprávať to, čo vládna koalícia svojimi novelami zapríčinila. Teda zvýšenie kriminality,“ dodal Spišiak.