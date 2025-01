Krúpa: Mečiar bol oproti Ficovi amatér, až tak ďaleko nedokázal zájsť – VIDEO

Nadchádzajúce voľby na Slovensku budú existenčné. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraja Krúpu s tým, že sa v nich rozhodne o smerovaní Slovenska.

Fico hrubo klame a zavádza

„Či zostaneme demokraciou, súčasťou západného civilizovaného sveta, alebo sa vyberieme na cestu, ktorá nevieme, kde skončí, a môže skončiť veľmi zle, niekde hlboko v priepasti,“ povedal opozičný poslanec. Dodal, že aj voľby v roku 1998 boli existenčné pre krajinu, ale teraz sme podľa Krúpu v ešte horšej situácii.

„Keď porovnávam Vladimíra Mečiara, predsa len si niečo pamätám, tak Mečiar až tak ďaleko nedokázal zájsť. Mečiar bol oproti Robertovi Ficovi amatér, pretože Fico dokáže hrubo zavádzať a klamať. Bez štipky výčitky svedomia, bez akéhokoľvek začervenania sa vás dokáže takýmto spôsobom hrubo klamať a robiť zákerné ťahy,“ konštatoval Krúpa a doplnil, že to bežného, slušného a normálneho človeka nenapadne a neočakáva to.

Vláda s kýmkoľvek

„On to ale bežne robí. To je ten rozdiel medzi slušnými a normálnymi ľuďmi, a tými, ktorí sa chovajú takto zákerne. Takže preto budú (nadchádzajúce voľby, pozn. SITA) existenčné, pretože on je schopný pre udržanie sa pri moci urobiť čokoľvek, a to vidíme aj v dnešných dňoch,“ povedal v rozhovore poslanec liberálov.

Krúpa je presvedčený, že ak vo voľbách, bez ohľadu, či budú predčasné, alebo riadne, znovu vyhrá Fico, pôjde do vlády s hnutím Republika, s kýmkoľvek, „je nám amen, my budeme znova čierna diera“. Zároveň vyslovil vieru, že ľudia pochopia, že Fico nám neponúka nič iné, len strach, biedu a konšpirácie. „Neponúka nám nič, tam nie je nič pozitívne v jeho ponuke,“ dodal.

Požierač koaličných partnerov

Ako Krúpa ďalej povedal, je si istý, že Fico bol v Moskve rokovať aj o podpore zo strany Kremľa.

„Aby tá infiltrácia a ten vplyv dezinformácií, informačných operácií, psychologických operácií cez kybernetický priestor, hackerské útoky, šírenie bludov, výmyslov, špinenie opozície sa tu zdvojnásobilo a pomohlo mu to znovu získať moc a vyhrať voľby,“ priblížil.

Otázne je, na koho sa Fico po voľbách môže spoliehať. „Pre Fica je typické, že je požierač vlastných koaličných partnerov. SNS je mimo a určite sa spolieha na Republiku a uvidíme, ako to dopadne s Hlasom,“ dodal Juraj Krúpa.