Rusko reagovalo na americké povolenie pre Ukrajinu ohľadom rakiet. Hrozí eskalácia konfliktu?

Kremeľ v pondelok uviedol, že ak Spojené štáty dovolia Ukrajine použiť zbrane vyrobené v USA na útoky na území Ruska, viedlo by to k zvýšeniu napätia a väčšiemu zapojeniu Washingtonu do konfliktu. Referuje o tom web The Guardian.

Rusi sa o povolení dozvedeli z médií

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na svojom pravidelnom dennom tlačovom brífingu povedal, že k žiadnej zmene postoja oproti tomu, čo povedal Vladimir Putin v septembri, nedošlo.

Ruský prezident vtedy uviedol, že bude považovať útoky amerických zbraní na ruskú pôdu za priame zapojenie NATO do konfliktu.

Peskov tiež povedal, že Rusko o zjavnom rozhodnutí administratívy Joea Bidena dozvedelo len zo správ v západných médiách.

Borrell nabáda k rýchlejším rozhodnutiam

Kým Rusko sa voči americkej podpore ostro ohradzuje, z krajín Európskej únie prichádzajú signály, že väčšina krajín, až na pár tradičných „opozičníkov“ a „priateľov Kremľa“, krok USA podporuje.

Hlavný diplomat EÚ Josep Borrell vyjadril nádej, že aj európske štáty umožnia Ukrajine použiť zbrane s dlhým doletom na zasiahnutie Ruska po rozhodnutí Spojených štátov uvoľniť obmedzenia na rakety vyrobené v USA. Borrell však už predtým vyzval európske krajiny, aby boli jednotnejšie a rozhodovali sa rýchlejšie.

„Zakaždým, keď sme prijali rozhodnutia s cieľom podporiť Ukrajinu, trvalo to príliš dlho,“ vyhlásil Borrell.