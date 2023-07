Kremeľ pozorne sleduje rozhodnutia prijaté na samite NATO, Peskov opäť varoval pred urýchleným vstupom Ukrajiny

Moskva pozorne sleduje rozhodnutia prijaté na samite Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a bude ich analyzovať, aby prijala opatrenia zamerané na zaistenie svojej bezpečnosti.

Počas utorkového telefonického rozhovoru s novinármi sa tak vyjadril hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Moskva zavedie protiopatrenia

Pripustil zároveň, že rozhodnutie Turecka pokračovať v ratifikácii členstva Švédska vo vojenskej aliancii bude mať pre Rusko dôsledky. Ruská vláda podľa neho zavedie protiopatrenia, no neuviedol aké.

Moskva bude podľa Peskova naďalej spolupracovať s Tureckom, ktoré sa prezentuje ako sprostredkovateľ medzi Ruskom a Ukrajinou. Poznamenal pritom, že i keď majú Rusko a Turecko nezhody, zdieľajú i spoločné záujmy.

Hovorca Kremľa tiež zopakoval tvrdenie Moskvy, že neúnavné rozširovanie NATO na východ po skončení studenej vojny bolo „jedným z dôvodov, ktoré viedli k súčasnej situácii“, čím narážal na vojnu Ruska na Ukrajine.

Konfrontácia NATO a Ruska

Mnohí členovia aliancie však oponujú, že boli nútení posilniť svoju obranu práve v dôsledku ruských vpádov do krajín ako Gruzínsko a Ukrajina.

Peskov okrem iného zopakoval aj varovanie pred urýchleným vstupom Ukrajiny do NATO, pričom Kremeľ tvrdí, že by to viedlo k priamej konfrontácii medzi alianciou a Ruskom.

„Potenciálne je to veľmi nebezpečné pre európsku bezpečnosť. Nesie to so sebou veľmi veľké riziká,“ upozornil.