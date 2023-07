Cesta Ukrajiny do NATO sa podľa Stoltenberga zmení z dvojkrokovej na jednokrokovú

Lídri Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa v utorok dohodli, že umožnia Ukrajine vstúpiť do aliancie, keď „sa spojenci dohodnú a budú splnené podmienky“.

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg to povedal niekoľko hodín po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že bude „absurdné“, ak nebude stanovený časový rámec, v ktorom by mohla byť Ukrajina pozvaná do NATO.

„Opätovne sme potvrdili, že Ukrajina sa stane členom NATO, a súhlasili sme s odstránením požiadavky na akčný plán členstva,“ povedal Stoltenberg novinárom s odkazom na kľúčový krok pri vstupe do aliancie. „To zmení cestu k členstvu Ukrajiny z dvojkrokovej na jednokrokovú,“ povedal.

Ostré slová Zelenského

Aj keď mnoho členov NATO dodáva ukrajinským silám zbrane a muníciu, medzi 31 spojencami neexistuje konsenzus pre prijatie Ukrajiny do radov NATO.

Namiesto toho sa lídri aliancie rozhodli odstrániť prekážky na ceste k členstvu Ukrajiny, aby sa mohla po skončení vojny s Ruskom rýchlejšie pripojiť. Zelenskyj sa proti rozhodnutiu ostro ohradil.

„Je bezprecedentné a absurdné, keď nie je stanovený časový rámec ani pre pozvanie, ani pre členstvo Ukrajiny,“ napísal v ostro formulovanom vyhlásení na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter a dodal, že sa podľa neho zdá, že „nie je žiadna pripravenosť ani na pozvanie Ukrajiny do NATO, ani na to, aby sa stala členom aliancie“.

Motivácia pre Rusko

Stoltenberg na otázku o Zelenského obavách povedal, že teraz je najdôležitejšie zabezpečiť, aby jeho krajina vyhrala vojnu, pretože „pokiaľ Ukrajina nezvíťazí, o členstve sa vôbec diskutovať nebude“.

NATO sa v roku 2008 dohodlo, že Ukrajina sa stane členom, neuviedlo však ako ani kedy by sa tak mohlo stať „Teraz, cestou do Vilniusu, sme dostali signály, že sa o určitých formuláciách rokuje bez Ukrajiny,“ skonštatoval ďalej a zdôraznil, že táto formulácia sa týka „pozvania stať sa členom NATO, nie členstva Ukrajiny“.

„Neistota je slabosť. A ja o tom budem otvorene diskutovať na summite,“ skonštatoval ďalej Zelenskyj, podľa ktorého sa bez stanovenia časového rámca pre pozvanie Ukrajiny do NATO „otvára príležitosť na vyjednávanie o členstve Ukrajiny v NATO v rámci rokovaní s Ruskom“ a to „pre Rusko znamená motiváciu pokračovať v terore“.

Kyjev prijal, že Ukrajina nemôže vstúpiť do NATO, kým trvá vojna s Ruskom, presadzuje však jasný časový harmonogram.