Ruské okupačné orgány na Ukrajine pokračujú v úsilí indoktrinovať ukrajinské deti v okupovaných oblastiach do ruskej národnej a kultúrnej identity.

Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ukrajinské Centrum národného odporu, Kremeľ nariadil úradom v okupovaných častiach, aby zvýšili počet miestnych detí zapojených do programov „vymývania mozgov“.

„Školy, ktoré majú záujem, dostali pokyn, aby sa 70 % ich žiakov zúčastňovalo na olympiádach, vedeckých súťažiach a výmenných programoch. To znamená, že deti by sa mali zúčastňovať na výletoch do Ruska a súťažiach, ktoré oslavujú Rusko,“ uviedlo centrum.

To zároveň poznamenalo, že do takýchto aktivít sú zapájané deti od prvého ročníka, počnúc súťažami v kreslení s propagandistickou tematikou. „Účelom celej akcie je zničiť identitu detí, čo je genocídna politika,“ doplnilo centrum.