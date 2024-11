Kráľovský Muscat: Pravý Orient, vôňa kadidla a púštne dobrodružstvá

Prelaďte na mystiku pravého Orientu. Oddychujte na plážach Ománskeho zálivu v objatí hornatej kulisy a s päťhviezdičkovými službami hotelov, ktoré vás prenesú do rozprávky Tisíc a jednej noci. Spoznajte ako chutí život beduínov v púštnom stane, zrátajte tisícky hviezd na nočnej oblohe, poseďte si pri vôni dymiacej shishe a prejdite sa miestami, ktorými prechádzal samotný sultán. Spomaľte tep v kráľovskom Muscate.

Autentický a mystický, bezstarostný a nezabudnuteľný. Presne taký bude váš pobyt v ománskom Muscate (po slovensky Maskate), kam sa už od februára 2025 dostanete priamou linkou za 6 hodín letu z Bratislavy, či z Košíc. O historicky prvý priamy let zo Slovenska sa postarala cestovná kancelária Satur. A to nie je všetko.

Hlavné mesto Ománskeho sultanátu je vraj srdcom krajiny. Na jednej strane púštna krajina, na druhej dokonalé pláže a impozantné horské priesmyky pohoria Hajar. Prírodné pláže okolia Muscatu sú vzácnym miestom na liahnutie korytnačiek. Zo siedmich druhov morských korytnačiek tu nájdete až päť čo dokazuje čistotu pláží. Okúpte sa na niektorej z nich.

Náš tip na hotel: Marhaba alebo vitajte v arabskej rozprávke. Exoticky znejúci a s výnimočným presahom, taký je 5* rezort Shangri-la Barr Al Jissah pozostávajúci z dvoch hotelov, Al Waha a Al Bandar. Nájdete ho len 45 min. jazdy od Muscatu. Hotel Al Waha v tradičnom architektonickom štýle Dhofari a stravou all inclusive je uložený priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, kde žijú chránené korytnačky a ich mláďatá. Je to ideálna voľba pre rodiny s deťmi, ktoré obľubujú ománsku pohostinnosť a blízkosť pláže len pár krokov od priestranných izieb. „Parťákmi“ na všetky zábavné, náučné, športové a nápadité aktivity im budú mnohými dovolenkármi oceňovaní a usmiati Satur animátori. Nasadnite na „lenivú rieku“ dlhú 500 m a nechajte sa presunúť do ďalšieho krídla rezortu, do hotela Al Bandar.

Jeden z bazénov rezortu Shangri-La Al Jissah, Muscat. Foto: CK Satur

Na vlastnej koži zažite mystiku kráľovského miesta. Po slovensky hovoriaci delegát vás ním prevedie ako nik iný. Prejdite sa spolu so skúseným Satur sprievodcom starým Muscatom a dajte za pravdu mnohým nadšeným cestovateľom pri pohľade na najvyššiu budovu Ománu, a to krásnu mešitu Sultána Qaboosa. Čaká na vás päť minaretov, pozlátený luster posiaty 600-tisíc swarovského kryštálmi a ručne tkaný perzský koberec. Však vám to pripomína rozprávku o lietajúcom perzskom koberci?

Náš tip na hotel: Ak by sa najkrajšie arabské rozprávky mali odohrať niekde na vrchole útesu, bolo by to v exkluzívnom hoteli Al Husn. Dramatická ománska architektúra hotela a veľkolepá príroda naokolo poskytnú súkromné útočisko pre dokonalý relax. Al Husn bol vytvorený pre hostí vo veku 16 a viac rokov, čo z neho robí unikátnu oázu pohody aj prvotriedneho luxusu. Očakávajte šarmantné izby a suity palácového typu s originálnymi umeleckými dielami a nezabudnite na selfie momentky v súkromnom bazéne s nekonečným okrajom.

Jedinečná prírodná, súkromná pláž hotel Al Husn len pre dospelých, Muscat. Foto: CK Satur

Nechajte sa opantať omamnou arómou kadidla a započúvajte sa vďaka CK Satur do ticha krajiny, kde majú autá zakázané trúbiť. Len šesť hodín letu z Bratislavy alebo z Košíc vás presunie na miesto, ktoré si ešte aj dnes uchováva svoju autentickosť a originalitu. Omán so svojimi púštnymi dobrodružstvami a nočnou oblohou v púšti nastavuje latku zvyšku sveta.

Roztočte kolesá džípu, ktorý vás prevedie po púštnych dunách Wahiba. Ktovie, možno po ceste stretnete karavanu beduínov prechádzajúcich púšťou. Na záver dňa si s dymiacou shishou poseďte v púštnom kempe Magic Camp. Privstaňte si skoro ráno, aby ste privítali východ slnka.

Vedeli ste, že… Ománska púšť v sebe ukrýva osamelý exemplár Prosopis cineraria, známy ako ghaf. Tento „strom života“ so svojimi roztiahnutými vetvami a malými listami vzdoruje extrémnym podmienkam púšte a vďaka tomu je považovaný za symbol života a odolnosti.

Foto: CK Satur

Muscat je pre svoju pohostinnosť, priateľskosť miestnych, čistotu a bezpečnosť považovaný za jedno z najsympatickejších hlavných miest Blízkeho východu. Putujte so skúseným sprievodcom tradičným trhom Mutrah Souq, kde to hrá farbami, energickými trhovníkmi a vonia kadidlom. Spomínané trhovisko patrí k jedným z najstarších na svete. Prechádzky tradičnými dedinami vám zase navodia pocit, akoby ste sa ocitli v scénach z filmu Lawrence z Arábie.

Každé jedlo má svoj príbeh a keď ho ochutnáte, stávate sa súčasťou jeho histórie. V Ománe začína všetko pohostením datľami a voňavým čajom či kávou s kardamómom. V tradičnej ománskej kuchyni cítiť portugalské, indické aj zanzibarské vplyvy a často používané sušené limetky dodávajú jedlám citrusovú príchuť. Miestnou špecialitou je niekoľko dní pomaly pečené jahňacie mäso shuwa. Po 24-hodinovom marinovaní sa jahňacina zabalí do banánových listov a varí vo vyhĺbenej jame celý deň. K shuwe vám naložia ryžu s medom a ghee a taktiež nebudú chýbať rôzne druhy korenín. Nechajte sa pozvať na ománsku hostinu a objavujte s CK Satur nové chute.

Tajný tip: Zamyslite sa nad vianočným darčekom v predstihu a obdarujte svojich milovaných zážitkom. Doprajte im vycestovať do vysnívanej krajiny alebo zvoľte darčekovú poukážku podľa svojho výberu. Viac info na www.satur.sk.

Povestná ománska pohostinnosť. Foto: CK Satur

Informačný servis