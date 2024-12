Šimko: Optimalizácia počtu mestských častí v Košiciach by mohla priniesť úsporu miliónov eur ročne

Optimalizácia počtu mestských častí (MČ) v Košiciach by mohla priniesť úsporu miliónov eur ročne. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec Národnej rady SR Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý spolu s poslancom Andrejom Sitkárom (Smer-SD) pripravujú návrh na racionalizáciu MČ v metropole východu. Výšku úspory odhaduje na základe údajov, ktoré mu poskytli mestské časti i ďalšie subjekty, ktoré oslovil.

Ďalší viceprimátor

Zoštíhlenie aparátu mesta spolu s väčšími kompetenciami pre MČ je podľa poslanca cestou, ako dosiahnuť elimináciu sporov medzi mestskými časťami, ktorých starostovia sú vo viacerých prípadoch i mestskými poslancami, a mestom. Podotkol, že MČ bojujú najmä o prostriedky, ktoré potrebujú na vykonávanie kompetencií.

„Receptom je dať ušetrené peniaze z optimalizácie MČ priamo mestským častiam,“ uviedol. Šimko operuje aj s myšlienkou, že by po úspore na 18 starostoch bolo vhodné mať na meste ďalšieho viceprimátora, ktorý by mohol po zmene vyvažovať potreby zostávajúcich šiestich mestských častí a možnosti rozpočtu mesta, ale napríklad aj to, ako možno spájať potreby mesta a MČ smerom k štátu.