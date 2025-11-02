Košická župa schválila rozpočet na rok 2026, hospodáriť bude s viac ako 575 miliónmi eur

Poslanci krajského zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) schválili rozpočet na rok 2026. Ako vyplýva zo schváleného návrhu, celkový rozpočet je vyrovnaný.
„Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu a úverovými zdrojmi,“ uvádza sa v materiáli. Predložený rozpočet podľa predkladateľa reflektuje účasť košickej župy na konsolidácii verejných financií a má za cieľ zachovať štandard poskytovaných služieb v kraji.
Investície do vzdelávania, ciest aj sociálnej starostlivosti
K zlepšeniu kvality života obyvateľov KSK majú prispieť investičné projekty financované z fondovEurópskej únie a štátneho rozpočtu. Zamerajú sa na oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti, kultúry, dopravy a modernizácie ciest a mostov. Rozpočet KSK bol zostavený s plánovaným ukončením rozpočtového procesu do 21. novembra 2025 a bez zapracovania ustanovení z Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Východniari počas Európskeho týždňa mobility viac cestovali autobusom, zdarma získali vyše tisíc dopravných kariet
„Rozpočet je zostavený na základe stanoviska Ministerstva financií SR zo dňa 23. septembra 2025. Podľa tohto stanoviska nie je povinnosťou zostaviť vyrovnaný rozpočet na rok 2026, ak ho zastupiteľstvo schváli do 21. novembra 2025,“ uvádza kraj. Do rozpočtu sú zapojené aj prostriedky z peňažných fondov a prebytok hospodárenia za rok 2025, čo umožňuje vyšší rast príjmov.
Rok 2026 poznačí konsolidácia štátu
Košická župa bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 575,3 milióna eur. Bežné príjmy majú dosiahnuť 337,7 milióna eur, kapitálové príjmy 85 miliónov eur a finančné operácie 153 miliónov eur. „Schválenie rozpočtu už v októbri umožnilo kraju maximalizovať budúcoročné príjmy a vytvoriť centrálnu rezervu,“ uvádza KSK.
Progresívci predstavili kandidáta na predsedu Košického samosprávneho kraja – VIDEO, FOTO
Predseda kraja Rastislav Trnka skonštatoval, že hospodárenie župy ovplyvní konsolidácia verejných financií. „Od roku 2022 si štát viacerými opatreniami ukrojil zo župného rozpočtu už 36 miliónov eur. Len tento rok nás konsolidácia pripraví o 8 miliónov eur, ktoré by sme mohli investovať do ciest či škôl,“ povedal Trnka.
Kraj zaplatí aj vyššie platy učiteľov a internáty
Rok 2026 bude podľa Trnku prvým, keď sa na župu presunie dofinancovanie zvýšených platov pedagogických zamestnancov. Kraj tiež musí z vlastných zdrojov pokrývať rastúce náklady na štúdium a internáty, ktoré vzrástli o 37 %. „Ministerstvo školstva tieto náklady do normatívov nepremietlo,“ upozornil Trnka.
Župa pripomenula, že priemerná medziročná miera inflácie v rokoch 2019 – 2025 dosiahla 5,8 %, zatiaľ čo bežné príjmy rástli len o 4,9 %. To znamená reálny pokles hodnoty príjmov. Trnka zdôraznil, že kraj konsoliduje už niekoľko rokov, keďže pandémia, transakčná daň a daňový bonus pre rodiny znížili príjmy o desiatky miliónov eur.
Predstavitelia Košickej župy prišli do okresu Michalovce, Trnka predstavil špeciálnu dotačnú výzvu
„Najvyššiu položku v rozpočte tvorí školstvo s viac ako 245 miliónmi eur, z toho 147 miliónov sú bežné výdavky. Na dopravu pôjde takmer 111,7 milióna eur, na sociálne služby 50,1 milióna eur a na kultúru 26,4 milióna,“ uvádza KSK.
Župa si berie úvery na nové projekty
Krajskí poslanci schválili aj nové úvery v celkovej sume 73,5 milióna eur. Župa ich plánuje použiť na spolufinancovanie eurofondových projektov a rozvojových investícií, ktoré majú pomôcť s modernizáciou infraštruktúry a rozvojom Košického kraja.
Trnka označil rozpočet za vyvážený a realistický. „Napriek tlaku konsolidácie a výpadkom z príjmov dokážeme udržať rovnováhu medzi príjmami a výdavkami. Ide o rozpočet zodpovednej rovnováhy,“ uzavrel.