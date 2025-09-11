Predstavitelia Košickej župy prišli do okresu Michalovce, Trnka predstavil špeciálnu dotačnú výzvu

Predstavitelia Košického samosprávneho kraja (KSK) vyrazili do okresu Michalovce, predseda kraja Rastislav Trnka (nezávislý) počas diskusie informoval o špeciálnej dotačnej výzve pre tento okres. Župa s cieľom podporiť ďalšie projekty, ktoré môžu pozdvihnúť michalovský okres a napomôcť rozvoju regiónu, preň alokovala sumu 100-tisíc eur. Podľa Trnku je alokácia vyššia vzhľadom na to, že rozlohou je to druhý najväčší okres v kraji.
Dotácie na rôzne oblasti
„O tieto finančné prostriedky sa môžu uchádzať právnické ale aj fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v okrese Michalovce, pričom projekty musia byť realizované na území okresu. Verím, že aj vďaka nim vzniknú v okrese nové možnosti na trávenie voľného času, zelené opatrenia, alebo pomôžeme tým najzraniteľnejším,“ priblížil Trnka.
Vďaka výzve kraj prispeje na projekty zamerané na regionálny rozvoj, ochranu životného prostredia, šport, sociálne veci a zdravotníctvo, vedu, výskum a vzdelávanie, ale aj tradičnú ľudovú kultúru, duchovné hodnoty, hmotné kultúrne dedičstvo, a tiež oblasť ľudských práv a slobôd. Dotácia pre jeden projekt môže byť v sume od tisíc do päťtisíc eur.
Uchádzači môžu žiadosti podávať do 11. novembra 2025. Dotáciou možno pokryť nanajvýš 90 percent celkových oprávnených výdavkov na projekt, ostatok predstavuje spoluúčasť žiadateľa. Bližšie informácie možno nájsť na webe KSK.
Župa pre ľudí
Predstavitelia košickej župy sa v rámci série Župa pre ľudí stretli a diskutovali so zástupcami mesta Michalovce, starostami obcí z okresu aj predstaviteľmi miestnych inštitúcií a organizácií. Kraj organizoval diskusiu v Michalovciach, v regióne informoval o projektoch realizovaných v uplynulom období, a tiež o tých, ktoré pripravuje, a ktoré pomôžu okres rozvíjať. Zástupcovia župy si zároveň vypočuli podnety od subjektov, ktoré tu pôsobia.
„Okres Michalovce mení svoju podobu aj vďaka aktivitám KSK. V uplynulých rokoch sa nám podarilo zrealizovať desiatky projektov, ktoré pomáhajú zlepšovať kvalitu života obyvateľov, od rekonštrukcie kultúrnych zariadení, cez stredné školy či opravy ciest a mostov. Za všetky môžem spomenúť rekonštrukciu Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ktoré sme nielen zrekonštruovali ale priniesli aj nové interaktívne expozície, či rekonštrukciu Gymnázia Ľudovíta Štúra, ktoré sa mení na školu budúcnosti,“ menoval Trnka. Avizoval tiež, že v najbližšom období ich čakajú aj ďalšie práce, najmä v oblasti cestovného ruchu, týkajú sa výstavby cyklotrás či krajských prístavov.