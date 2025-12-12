Korupčný škandál francúzskeho tenistu. Dostal 20-ročný zákaz činnosti za manipuláciu zápasov

Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) potvrdila, že francúzskemu tenistovi Quentinovi Folliotovi bola pozastavená činnosť v športe na obdobie 20 rokov.
Takisto mu uložila pokutu vo výške 70-tisíc dolárov (približne 59 671 eur) a povinnosť vrátiť korupčné platby v celkovej výške viac ako 44-tisíc dolárov (asi 37 507 eur) po tom, čo sa dopustil 27 porušení tenisového protikorupčného programu (TACP).
„Vyšetrovaním ITIA sa zistilo, že 26-ročný Folliot bol ústrednou postavou siete hráčov, ktorí pracovali v mene syndikátu na ovplyvňovanie zápasov. Folliot je po Jaimee Floydovej-Angeleovej, Paulovi Valsecchim, Lucovi Fombovi, Lucasovi Bouquetovi a Enzovi Rimolim šiestym hráčom, ktorý bol na základe vyšetrovania sankcionovaný,“ píše sa vo vyhlásení agentúry na jej webe.
Vypočutie na diaľku
Folliot, ktorý v auguste 2022 dosiahol svoje kariérne maximum vo svetovom rebríčku dvojhry na 488. mieste, odmietol 30 obvinení týkajúcich sa 11 tenisových zápasov v rokoch 2022 až 2024, z ktorých osem Francúz odohral.
„Obvinenia sa týkali ovplyvňovania výsledkov zápasov, prijímania peňazí za to, že nevynaloží maximálne úsilie na účely stávok, ponúkania peňazí iným hráčom za dohodnutie duelov, poskytovania interných informácií, sprisahania s cieľom korupcie, nespolupráce pri vyšetrovaní ITIA a ničenia dôkazov,“ uviedla ITIA.
V dňoch 20. a 21. októbra 2025 sa uskutočnilo vypočutie na diaľku pred nezávislým protikorupčným vyšetrovateľom (AHO) Amani Khalifovou, ktorá potvrdila 27 z 30 obvinení týkajúcich sa 10 z 11 zápasov.
Ostrá charakteristika
Tri obvinenia (poskytnutie dôverných informácií, neoznámenie korupčného prístupu a zmanipulovanie výsledku zápasu) týkajúce sa stretnutia štvorhry v januári 2024 boli zamietnuté.
V písomnom rozhodnutí z 1. decembra 2025 Khalifová charakterizovala Folliota ako „nositeľa širšieho zločineckého syndikátu, ktorý aktívne verbuje ďalších hráčov a snaží sa hlbšie zakoreniť korupciu do profesionálnych turnajov“.
Pri určovaní sankcie zohľadnila aj priťažujúce faktory vrátane Folliotovho úmyselného marenia vyšetrovania ITIA.
Keďže Folliot má dočasne pozastavený výkon trestu od 17. mája 2024, jeho zákaz sa skončí 16. mája 2044 pod podmienkou splatenia nezaplatených pokút.
„Počas obdobia zákazu činnosti nesmie Folliot hrať, trénovať ani sa zúčastňovať na žiadnych tenisových podujatiach povolených alebo sankcionovaných členmi ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon a USTA) ani žiadnou národnou asociáciou,“ doplnila agentúra vo vyhlásení.