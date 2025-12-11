Slávna ruská tenistka bude od budúceho roka reprezentovať inú krajinu. Prečo sa tak rozhodla?

„S potešením vám všetkým oznamujem, že rakúska vláda schválila moju žiadosť o občianstvo,“ uviedla v súčasnosti 50. hráčka rebríčka WTA Anastasia Potapovová.
Anastasia Potapovová, Roland Garros
Tenistka Anastasia Potapovová počas zápasu 1. kola na Roland Garros 2019, v ktorom prekvapujúco zdolala Nemku Angelique Kerberovú 6:4, 6:2. Foto: archívne, SITA/AP.
Tenistka Anastasia Potapovová už nebude hájiť farby Ruska. Dvadsaťštyriročná rodáčka zo Saratova na Instagrame napísala, že od roku 2026 bude reprezentovať Rakúsko.

„S potešením vám všetkým oznamujem, že rakúska vláda schválila moju žiadosť o občianstvo,“ uviedla v súčasnosti 50. hráčka rebríčka WTA.

Potapovová, ktorá má na konte tri „singlové“ turnajové tituly vrátane tohtoročného v Kluži v Rumunsku, tvrdí, že miluje Rakúsko a je to miesto, z ktorého cíti pozitívnu atmosféru.

„Viedeň si naozaj užívam a teším sa, že si z tohto mesta urobím svoj druhý domov. V rámci toho s hrdosťou oznamujem, že od roku 2026 budem v profesionálnej tenisovej kariére reprezentovať svoju novú vlasť – Rakúsko,“ povedala Potapovová.

