Slávna ruská tenistka bude od budúceho roka reprezentovať inú krajinu. Prečo sa tak rozhodla?

Tenistka Anastasia Potapovová už nebude hájiť farby Ruska. Dvadsaťštyriročná rodáčka zo Saratova na Instagrame napísala, že od roku 2026 bude reprezentovať Rakúsko.
„S potešením vám všetkým oznamujem, že rakúska vláda schválila moju žiadosť o občianstvo,“ uviedla v súčasnosti 50. hráčka rebríčka WTA.
Kasatkinová po zmene občianstva: Môžem žiť slobodne a šťastne
Potapovová, ktorá má na konte tri „singlové“ turnajové tituly vrátane tohtoročného v Kluži v Rumunsku, tvrdí, že miluje Rakúsko a je to miesto, z ktorého cíti pozitívnu atmosféru.
„Viedeň si naozaj užívam a teším sa, že si z tohto mesta urobím svoj druhý domov. V rámci toho s hrdosťou oznamujem, že od roku 2026 budem v profesionálnej tenisovej kariére reprezentovať svoju novú vlasť – Rakúsko,“ povedala Potapovová.