Liberáli predložili do parlamentu uznesenie k smrti Navaľného. Slovensko je zase mlčiace, kritizujú Blanára (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predložila do Národnej rady (NR) SR uznesenie k smrti Alexeja Navaľného, kritika ruského prezidenta Vladimira Putina.

Liberáli v ňom Rusko a jeho čelných predstaviteľov vyzývajú, aby povolili nezávislé a transparentné medzinárodné vyšetrovanie Navaľného smrti. Pridávajú sa tak k štátom, ktoré obdobný krok už učinili.

„Keďže sa v strane SaS nevieme spoľahnúť na zahraničnú politiku vládneho kabinetu, predložili sme v národnej rade uznesenie a budeme iniciovať jeho zaradenie do programu schôdze. V opozícii sme v tomto jednotní, no zhodnúť by sme sa na tom mali ako aj členská krajina Európskej únie,“ uviedol politický subjekt. Poukázal pri tom na to, že od Navaľného smrti uplynul týždeň, no slovenská vláda, ani rezort diplomacie, na to dosiaľ nijako nereagovali.

Vyšetrenie Navaľného smrti

Liberáli tiež apelujú na vládny kabinet, aby predvolal ruského veľvyslanca na Slovensku a apeloval na neho, aby bola Navaľného smrť vyšetrená.

„A v neposlednom rade vyzývame Rusko a jeho čelných predstaviteľov, aby bezodkladne prepustili všetky osoby, ktoré boli zadržané v súvislosti s ich súčasťou na pietnych spomienkach na Alexeja Navaľného, ako aj ostatných politických väzňov,“ dodáva SaS.

Poslankyňa strany Vladimíra Marcinková pripomenula, že Navaľný zahynul v trestaneckej kolónii určenej pre násilných zločincov, hoci nebolo známe, že by páchal násilie.

„Známy bol odhaľovaním korupcie na svojom blogu. Aj my na Slovensku vieme, a pripomenuli sme si to aj tento týždeň smutným šiestym výročím vraždy novinára a jeho snúbenice, že korupcia dokáže zabíjať, boj o moc dokáže zabíjať, pričom mieri najmä na tých odvážnych, ktorí to odhaľujú,“ dodala.

Hrozba pre Putina

Navaľný sa podľa nej previnil len tým, že bol hrozbou pre prezidenta Putina. Poznamenala tiež, že hoci v Rusku oficiálne nie je trest smrti, všetci vedia, že je. „Každý, kto sa postaví Putinovmu režimu, môže tento verdikt očakávať,“ dopĺňa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Marcinková tiež poznamenala, že západný a demokratický svet sa spojil a požaduje pravdu o Navaľného smrti. „Slovensko je zase mlčiace, prikrčené pri Maďarsku, prikyvuje Rusku a Severnej Kórei a nič sa nepýta. To si naozaj minister Juraj Blanár nepozve ruského veľvyslanca a nebude mu klásť nepríjemné otázky a zaujímať sa o to, ako je možné, že opozičný líder bol zavraždený? Urobili tak všetky okolité krajiny,“ vraví poslankyňa.

Dodala, že šéf slovenskej diplomacie sa nezúčastnil na nedávnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie, kde bola prítomná Navaľného manželka. Blanár za seba poslal náhradu a podľa Marcinkovej o slovenskom zastúpení a stanovisku nič nevieme.

Výzva pre Blanára

Poslanec SaS Juraj Krúpa sa na slovenského ministra zahraničných vecí obrátil s výzvou, aby robil naozaj suverénnu a nezávislú slovenskú zahraničnú politiku.

„Nielen takú, ktorá bude kritizovať našich spojencov a našich partnerov. Je to týždeň, čo s najväčšou pravdepodobnosťou zavraždili Navaľného a je to týždeň, čo sme čakali na Blanára, že niečo spraví. Nespravil nič. Je to zbabelec. Namiesto toho, aby si predvolal ruského veľvyslanca, odišiel do Indie,“ vyjadril sa poslanec.