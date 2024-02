Fico sa za šesť rokov od vraždy Kuciaka nepoučil a ešte pritvrdil, konštatujú šéfredaktori viacerých médií

Šéfredaktori viacerých médií si pripomínajú šieste výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej.

Fico sa nepoučil a ešte pritvrdil

„Zavraždili ho, lebo písal o korupcii a podvodoch ľudí, ktorí mali ochranu od štátu vedeného Robertom Ficom. Vražda novinára otriasla celou spoločnosťou. Ľudia pochopili, že útok na novinára je útokom na všetkých. Robert Fico musel odísť a zdalo sa, že jeho éra sa skončila. Dnes je späť a znovu útočí na novinárov,“ píšu vo svojom vyhlásení.

Konštatujú, že Robert Fico sa za tých šesť rokov od vraždy nepoučil, naopak, ešte pritvrdil. Poukazujú na to, že nepohodlných novinárov premiér označil za nepriateľov štátu, neodpovedá im na otázky a preferuje podľa nich dezinformátorov. „Chce si vybudovať propagandistické impérium podobné tomu, aké si vybudoval Viktor Orbán,“ tvrdia šéfredaktori.

Novinári sú opäť terče

Šéfredaktori sú tiež toho názoru, že predseda vlády opätovne robí z novinárov terče a obracia na nich hnev svojho elektorátu.

„Fico si neobjednal vraždu Jána Kuciaka, ale je politicky zodpovedný za prostredie, v ktorom si niekto myslel, že vražda novinára mu prejde. Že ľudia ako Marian Kočner mali imunitu a mohli kradnúť, vydierať, uplácať, vyhrážať sa a nakoniec pravdepodobne aj objednať vraždu. Bez Ficovho systému mafiánskeho vládnutia by to nebolo možné,“ píšu ďalej.

Vyjadrili tiež názor, že v súčasnosti premiér ochranu pre „svojich ľudí“ ešte posilňuje, usiluje sa o ovládnutie polície i ovplyvňovanie prokuratúry a súdov. Novela Trestného zákona podľa nich bagatelizuje korupciu, ubližuje obetiam a prináša amnestiu pre „Ficových ľudí“.

„Sme novinári a našou úlohou nie je bojovať proti politikom. Musíme však písať o ich zlyhaniach, klamstvách a zločinoch. To nie je prejav nepriateľstva. To je naša služba verejnosti, snaha hľadať pravdu a záväzok, ktorý máme aj voči Jánovi Kuciakovi, Martine Kušnírovej a ich rodinám. Prešlo šesť rokov od vraždy, ale ako by to bolo včera. Nikdy neuhneme. Nikdy nebudeme ticho,“ uzavreli svoje vyhlásenie.