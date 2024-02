Korčok ocenil prezidentkino konanie vo veci novely Trestného zákona, vládnuca moc podľa neho pošliapala legislatívny proces (video)

Občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok víta, že hlava štátu poslala novelu Trestného zákona na Ústavný súd SR. Ako Korčok uviedol, prezidentka Zuzana Čaputová využíva svoju kompetenciu a súčasne zaujíma jasný postoj k zásadnej veci pre občanov, teda to, že ide o zlý zákon, ktorý deformuje spravodlivosť na Slovensku v prospech páchateľov trestnej činnosti.

Kľúčová rola prezidenta

„Práve teraz majú občania možnosť vidieť, na čo máme hlavu štátu. Toto je príklad rovnováhy moci, o ktorej hovorím a ktorej predseda Hlasu nechce rozumieť. Rovnováhy v čase, keď vládnuca moc pošliapava legislatívny proces, keď vychyľuje trestnú politiku tak, že slúži jej záujmu a nie občanom,“ vyhlásil Korčok.

Kandidát na prezidenta ďalej uviedol, že v tomto momente je rola prezidenta kľúčová, a to najmä pre občanov, ktorých vládnuca moc od začiatku zavádza. „Skúsme si teraz spolu predstaviť, či by sa Peter Pellegrini vo funkcii prezidenta bol schopný zastať občanov, konať nezávisle a bez príkazov, ako to od prezidenta chce naša ústava. Presne o toto pôjde vo voľbách, o nezávislosť prezidenta a o rovnováhu. Nie o šírenie prázdneho hesla pokoja, pod ktorým sa budú diať takéto veci,“ uzavrel Korčok.

Výhrady k schváleniu novely

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu Trestného zákona a podá návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie tejto novely. Zároveň podáva návrh na pozastavenie účinnosti, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Prezidentka má k schválenej novele mnohé výhrady.

„Som presvedčená, že tento spor medzi vládnou koalíciou na jednej strane a opozíciou, mnohými odborníkmi a mnou ako prezidentkou republiky na druhej strane, už treba rozseknúť. A jediný, kto o tom môže kvalifikovane rozhodnúť, je Ústavný súd SR,“ uviedla.