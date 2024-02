Čaputová podpísaním novely Trestného zákona prekazila plány Smeru aj kriminálnikom, tvrdí Gröhling

Je správne umožniť Ústavnému súdu včas rozhodnúť o súlade novely Trestného zákona s ústavou. Vyhlásila to poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS).

Strana Sloboda a Solidarita uvítala rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá v piatok aj napriek nesúhlasu s novým trestným zákonom túto novelu podpísala.

Zákon by mal byť zrušený

Zároveň sa však obráti na Ústavný súd, ktorý bude jej súlad s ústavou posudzovať. Ústavný súd podľa poslankyne môže včas zachrániť spravodlivosť pre poškodených a obete trestných činov.

„Je to jediná cesta, ako môžeme včas zabrániť tomu, aby tento hanebný zákon vstúpil do účinnosti. Osobne som presvedčená, že tento zákon má v sebe mnoho úskalí pre spravodlivosť a je tam veľa dôvodov nielen pre pozastavenie účinnosti, ale aj pre samotné rozhodnutie, že tento zákon je v rozpore s ústavou a mal by byť zrušený,“ dodala Kolíková.

Cesta rozumu a spravodlivosti

Predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling rovnako ocenil, že prezidentka si zvolila cestu rozumu a spravodlivosti.

„Premiér Fico na ňu tlačil, aby zákon vetovala, lenže to by pomohlo iba jemu. Vetovaný zákon by sa totiž vrátil do parlamentu a bol by schválený tesne pred vstupom do platnosti, čo znamená, že Ústavný súd by ho nestihol posúdiť ani zastaviť,“ vysvetlil poslanec s tým, že prezidentka svojím podpisom dáva dostatok času na preverenie zákona, čo je podľa neho to najlepšie riešenie.

„Smer ju bude síce kritizovať, pretože prekazila plány im, ale aj kriminálnikom. Urobila ale dobre. Hovoríme o zákone, ktorý radikálne znižuje tresty zločincom a skracuje premlčacie doby, a to aj pri znásilnení. Páchatelia sa vďaka nemu nedočkajú trestu a obete sa nedočkajú náhrady škody. Takýto zákon nikdy nemal byť schválený. Vládni poslanci ale rozhodli a na ťahu je Ústavný súd,“ uzavrel Gröhling.

Spor treba rozseknúť

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu Trestného zákona a podá návrh na Ústavný súd SR na preskúmanie tejto novely. Zároveň podáva návrh na pozastavenie jej účinnosti, kým súd o jej návrhu nerozhodne. Oznámila to v piatok v Prezidentskom paláci. Prezidentka má k schválenej novele mnohé výhrady.

„Som presvedčená, že tento spor medzi vládnou koalíciou na jednej strane a opozíciou, mnohými odborníkmi a mnou ako prezidentkou republiky na druhej strane, už treba rozseknúť. A jediný, kto o tom môže kvalifikovane rozhodnúť, je Ústavný súd SR,“ uviedla.

Novelu napadne ako celok z procesných dôvodov, pretože je presvedčená, že neboli prítomné dôvody na skrátené legislatívne konanie. Zároveň v podaní upozorní na konkrétne nedostatky, kde „protiústavnosť dosahuje značnú intenzitu“.