Pred druhým kolom volieb náš čaká intenzívna kampaň. Čo radí politológ Korčokovi a Pellegrinimu?

Kandidátov na prezidenta Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho čakajú pred druhým kolom prezidentských volieb už len dva týždne kampane, ktoré podľa analytika Michala Misloviča z agentúry MEDIAN SK budú intenzívne sprevádzať výčitky a vymedzovanie sa voči sebe navzájom.

Poukázanie na negatíva oponenta

V relácii Volebné ráno na RTVS :24 skonštatoval, že v takomto štádiu kampane už kandidáti musia poukazovať na negatíva oponenta a vymedzovať sa na rôznych témach, aby efektívne oslovili voličov, a to aj takých, ktorí sa nezúčastnili na prvom kole volieb.

Politológ Miroslav Řádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka poznamenal, že Peter Pellegrini potrebuje viesť kontaktnú kampaň v teréne. Zároveň poukázal na to, že Pellegrini je kandidát vládnych strán, ktoré majú svoje regionálne štruktúry a tie sa zrejme budú musieť tiež zmobilizovať, aby mu s touto kontaktnou kampaňou v menších mestách a obciach mohli pomôcť.

Zahranično-politická akceptácia

Pri Ivanovi Korčokovi si Řádek myslí, že by sa popri svojej kampani mohol obrátiť aj na zahraničie. Takýmto krokom by „pripomenul svoju zahranično-politickú akceptáciu“, keďže slovenské prezidentské voľby sú pod drobnohľadom zahraničia.

„Predpokladám, že všetky tieto aspekty, aj regióny, aj komunálna aj zahraničná politika budú všetko veci, ktoré budú mať svoju váhu,“ skonštatoval Řádek.

Tiež upozornil, že vzhľadom na krátky čas pred druhým kolom volieb môže rozhodnúť takzvaná čierna kampaň, teda rôzne digitálne manipulované zábery a falošné poplašné správy o kandidátoch. Ak by sa objavili, nebolo by to podľa jeho slov žiadne prekvapenie.

Ostrejšia kampaň pred druhým kolom

Odborník na marketing Pavol Minár pre Volebné ráno povedal, že pred druhým kolom volieb očakáva ostrejšiu kampaň. Kandidátom už podľa neho neostáva nič iné než, „aby išli po sebe“.

Korčok by mal podľa neho intenzívne pracovať s jeho náskokom v prvom kole volieb a využiť to vo svoj prospech, pričom zrejme využije aj osobnejšie útoky na svojho oponenta, ako napríklad, že neplní sľuby. Pellegrini asi bude pracovať s konceptom hrozby, „že môže prísť liberalizmus, progresivizmus, bruselizmus“, čo by mohlo osloviť voličov neúspešných kandidátov a niektorých nevoličov.

Opozícia si so sebou nesie nádej

Řádek na záver skonštatoval, že po prvom kole prezidentských volieb si opozičný tábor so sebou nesie nádej, zatiaľ čo Pellegrini so svojimi vládnymi voličmi zistil, že musí zabrať.

„Ukazuje sa, že vnútropolitcké témy budú asi dôležitejšie, ako tie zahranično-politické, pretože sa bytostnejším spôsobom dotýkajú každodenných životov obyvateľov,“ poznamenal zas k nadchádzajúcemu hlasovaniu Mislovič.