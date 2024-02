Na Špecializovanom trestnom súde začal proces so Zoroslavom Kollárom, obžaloba sa týka najmä podplácania

aktualizované 13. februára 11:52

Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa začalo hlavné pojednávanie s podnikateľom a právnikom Zoroslavom Kollárom. Spolu s ním sú obžalovaní bývalý sudca Richard M. a advokát Tomáš K., pričom obžaloba sa týka trestných činov podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu v spolupáchateľstve. Všetci traja na začiatku procesu odmietli možnosť uzavretia dohody o vine a treste a takisto svoju vinu.

Obvinenia z ovplyvňovania

Obžaloba konkrétne obsahuje 11 skutkov, pričom väčšina z nich sa týka bývalého sudcu Krajského súdu v Bratislave Richarda M. Ten sa podľa obžaloby snažil ovplyvňovať rozhodnutia sudcu Okresného súdu Bratislava I V.S., viackrát mu za rozhodnutia podľa jeho inštrukcii predovšetkým v konkurzných sporoch a v sporoch o vyplatenie finančných pohľadávok sľúbil úplatok a v niekoľkých prípadoch mu aj odovzdal úplatky vo výške od 5000 do 20 000 eur.

Pokiaľ ide o Zoroslava Kollára, ten sa podľa Úradu špeciálnej prokuratúry zúčastnil na jednom stretnutí s Richardom M. a V.S. s cieľom ovplyvniť rozhodnutie V.S. Tomáš K. zase podľa obžaloby pre V.S. vypracoval jeden rozsudok. Obhajcovia trojice obžalovaných označili obžalobu za neprípustnú a nedôvodnú s tým, že ide predovšetkým o „kompilát výsluchov svedka Vladimíra Sklenku“. Rovnako advokáti namietali, že ten je v obžalobe uvádzaný len ako V.S. čo je porušením práva obžalovaných na obhajobu.

Richard M. je ochotný vypovedať

Obžalovaný Richard M. pred súdom uviedol, že je ochotný vypovedať, ale až po výsluchu svedkov Sklenku a Miriam Repákovej. Obáva sa totiž, že na základe jeho výpovede by účelovo menili tie svoje.

„Už v prípravnom konaní boli porušované moje práva na obhajobu,“ povedal s tým, že jeho porady s obhajcom boli odpočúvané. Až po výsluchu Sklenku chce podľa vlastných slov vypovedať aj Zoroslav Kollár. Svedok totiž podľa neho v prípravnom konaní vypovedal trikrát, pričom, „všetky tri výpovede sú v podstatných veciach veľmi odlišné“.

Podľa Kollára je dôvodom to, že Sklenka bol ako svedok pripravovaný vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry. Z tohto dôvodu prokurátor prečítal výpovede Kollára aj Richarda M. z prípravného konania.

Kollár už v roku 2022 dostal peňažný trest

Špecializovaný trestný súd už v máji 2022 uložil konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kollárovi peňažný trest 70-tisíc eur. Stalo sa tak v rámci schválenia dohody o vine a treste medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a obvineným z trestných činov nepriamej korupcie a podplácania. Odsúdený vtedy pre médiá uviedol, že rozhodnutie priznať sa bolo jeho osobnou voľbou.

„Opísal som skutky tak, ako sa stali,“ povedal a odmietol, že by bol kajúcnikom. „Nikoho som neudal,“ doplnil. Zároveň dodal, že má finančné prostriedky na zaplatenie peňažného trestu.

Kollárove priznania

Právnik a podnikateľ sa orgánom činným v trestnom konaní priznal, že v auguste 2020 poskytol úplatok, aby zabezpečil, že nebude predmetom rozpracovania Slovenskou informačnou službou (SIS). Odovzdanie 40-tisíc eur sprostredkoval bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó. Exriaditeľ SIS Vladimír Pčolinský prijatie úplatku odmieta.

Ďalší skutok, v ktorom Kollár priznal vinu, bolo sprostredkovanie úplatku pre Makóa za krytie nelegálnej výroby cigariet od Tomáša Rajeckého, blízkeho skupine piťovcov. Skutok sa stal v roku 2019, pričom Rajecký poskytol finančnú čiastku 300-tisíc eur.