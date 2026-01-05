Pacient sa na urgente vyhrážal lekárke a sestre zabitím, jeho agresívne chovanie vyvrcholilo pri COVID teste

Agresívny pacient a jeho príbuzní napadli v sobotu 3. januára na urgente v Nemocnici Ružinov službukonajúcu lekárku a sestru. Obe si vypočuli vyhrážanie sa smrťou, verbálne útoky a napokon zažili aj pokus o fyzické napadnutie. Polícia obvinila Jána S. z prečinu nebezpečného vyhrážania. Pacienta priviezla na ošetrenie RZP.
Agresia eskalovala už pri vyšetrení
„Pacient bol agresívny už pri odbere krvi, kedy kričal na sestričku, že to nevie robiť a jeho to bolí. Jeho agresia sa vystupňovala ešte v momente, keď mu sestra chcela urobiť COVID test. Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá tiež kričala na lekárku a sestričku. Pacient sa začal vyhrážať, ako ošetrujúcu lekárku a sestričku pozabíja, ako si ich vonku počkajú,“ informovala o incidente hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.
Agresívny pacient bil sestričku do tváre a zhodil ju na zem, zdravotníkovi vážne zranil ruku
Lekárka ihneď privolala SBS, medzitým do ošetrovne vtrhli ďalší príbuzní pacienta, ktorí na personál kričali a vyhrážali sa. Pacient lekárku zahnal do kúta, kde sa jej opakovane vyhrážal zabitím, potom sestru chytil za krk.
„Aj vďaka rýchlemu zásahu SBS a 15 členov Pohotovostnej motorizovanej jednotky Policajného zboru sa podarilo útok zvrátiť a napadnutým osobám nebolo fyzicky ublížené,“ popísla ďalší priebeh udalosti Eva Kliská. Pacienta polícia odviezla a obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania, pri ktorom subjektom vyhrážania bola chránená osoba – zdravotnícky pracovník.
Zdravotníci majú strach o život
„Lekárka aj sestrička sú otrasené a aj keď sú na agresívnych pacientov zvyknuté, tento incident, kedy mali strach o vlastný život, sa im vryje do pamäti už navždy. Nezabúdajme na to, že aj zdravotníci majú svoje rodiny a blízkych, ktorí chcú, aby sa po každej službe vrátili domov živí a zdraví. Naši zdravotníci nechcú s pacientmi bojovať, ale ich liečiť a zachraňovať životy. Ďakujem všetkým zdravotníkom, ktorí aj napriek náročným situáciám sa svojho poslania nevzdávajú.“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.
Vyhrážanie sa personálu smrťou sa podľa neho v poslednom období stáva bežnou realitou. Agresia pacientov sa stupňuje a pracoviská urgentu sa menia na „bojové arény˝. Za posledný rok SBS služba riešila v Univerzitnej nemocnici Bratislava 350 incidentov, z toho 212 fyzických útokov na personál. Podľa vedenia nemocnice rokmi agresívnych pacientov a príbuzných pribúda.