Koalícia už má 76 poslancov, skonštatoval minister práce Tomáš a myslí si, že môže mať aj 79

Dohodou so skupinou poslancov okolo Rudolfa Huliaka už vládna koalícia disponuje väčšinou 76 poslancov. Skonštatoval to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Ako však doplnil, koalícia má stále potenciál mať aj 79 poslancov, keďže žiaden z pôvodne koaličných poslancov neoznámil, že ide do opozície.

Blízko k dohode

„Tak treba sa pobiť o ten potenciál 79-ky,“ uviedol Tomáš s tým, že rokovania s poslancami okolo Samuela Migaľa by mali byť v stave blízko k dohode.

„A možno už na budúci týždeň by mohla prebehnúť aj voľba predsedu parlamentu a riešili by sa aj ďalšie personálne otázky v parlamente a zároveň by mohli byť známi aj obaja ministri na tých uvoľnených miestach,“ zdôraznil Tomáš.

V prípade, že by sa z Rudolfa Huliaka stal minister športu a cestovného ruchu, na jeho miesto by do parlamentu nastúpil Miroslav Radačovský. Tomáš v tejto súvislosti povedal, že vzhľadom na jeho názory si nevie predstaviť, že by nepodporoval vládu. „Ale, samozrejme, s ním treba diskutovať,“ doplnil minister.

Parlament nepracuje

Opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) v tejto súvislosti zdôraznila, že najdôležitejšie je, aby parlament pracoval. „My už niekoľko mesiacov nepracujeme, parlament nie je uznášaniaschopný, návrhy sa posúvajú,“ skonštatovala.

Poslankyňa zároveň podľa vlastných slov nevidí, že by mala koalícia istú väčšinu 76 poslancov. Poukázala pri tom na to, že Radačovský sa vyjadril, že nevie, či vstúpi do nejakého poslaneckého klubu.

„A naozaj povedal to, že bude nejakým jazýčkom na váhach,“ uviedla Bajo Holečková. Doplnila, že sa obáva, že parlament sa znovu ocitne v situácii, ako je teraz. „Že jednoducho tá väčšina v parlamente nebude,“ dodala.