Zmena v počasí: Zima môže doraziť skôr, kvôli kolapsu Polárneho víru

Momentálne pozorujeme nezvyčajný vývoj Polárneho víru v stratosfére nad Severným pólom. Tento jav má dôsledky na budúci vývoj počasia a súvisí aj s tým, ako sa budú v nasledujúcich týždňoch, a dokonca aj počas zimy 2025/2026, vyvíjať poveternostné podmienky v Európe.
Čo znamená oslabenie Polárneho víru?
V arktickej stratosfére sa momentálne formujú netypické tlakové konfigurácie. Polárny vír, ktorý za bežných okolností drží chladný vzduch v polárnych oblastiach, je tento rok slabý a nestabilný. Nad oblasťou Grónska a tichomorským sektorom severného pólu vznikajú výbežky vysokého tlaku, ktoré deformujú vortex a vytláčajú ho z jeho pôvodnej pozície.
Tieto tlakové útvary bránia normálnemu vývoju víru a spôsobujú jeho narušenie. V dôsledku toho sa môžu meniť globálne prúdenia vzduchu, čo zvyšuje riziko vpádov mrazivého arktického vzduchu do Európy.
Zima môže prísť skôr a rýchlejšie
Podľa informácií z portálu Severe Weather Europe sa očakáva, že tento slabý stav víru pretrvá aj počas nadchádzajúcich týždňov. Slabnúci vortex môže generovať nestabilné atmosférické prúdy, čo sa často prejavuje prudkými zmenami počasia.
Výsledkom môžu byť výraznejšie a častejšie vpády studených vzduchových más, ktoré môžu priniesť skorý nástup zimy. Vyhliadky tak nasvedčujú tomu, že nás čaká chladnejšia a dynamickejšia zimná sezóna.
Ako sa to môže prejaviť u nás?
Slabá cirkulácia nad severným pólom znamená, že chladný vzduch nie je efektívne zadržiavaný a môže sa ľahšie presúvať smerom na juh. Pre Slovensko to znamená vyššiu pravdepodobnosť výrazného ochladenia, sneženia a náhlych poveternostných výkyvov.
Tento scenár síce môže potešiť lyžiarov a milovníkov zimy, no zároveň prináša aj riziká spojené s extrémnym počasím, vrátane silného vetra, poľadovice či snehových kalamít.
Situácia sa môže ešte zhoršiť
Odborníci zo Severe Weather Europe upozorňujú, že slabý vír bude pravdepodobne pretrvávať aj počas zvyšku jesene. To vytvára predpoklady pre skoršie ochladzovanie na európskom kontinente.
Ak sa tento trend potvrdí aj v nasledujúcich mesiacoch, Európu môže čakať nadpriemerne chladný začiatok zimy. Všetko nasvedčuje tomu, že sezóna 2025/2026 bude po meteorologickej stránke výnimočná.