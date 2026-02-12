Zálohovanie v roku 2026: Aké zmeny a plány čakajú Slovákov?

Slovensko vstúpilo do piateho roku prevádzky zálohového systému a podľa Správcu zálohového systému si drží stabilné, pozitívne výsledky. Organizácia na tlačovej konferencii predstavila ciele a aktivity, ktorými chce v roku 2026 udržať vysokú návratnosť obalov aj dôveru verejnosti.
Generálny riaditeľ Marián Áč pripomenul, že rok 2025 priniesol viac ako 90-percentnú podporu zálohovaniu zo strany verejnosti a zároveň viac ako 90-percentnú návratnosť zálohovaných nápojových obalov. Práve tieto čísla určujú hlavné priority na nadchádzajúce obdobie. „Naším cieľom je udržateľnosť vysokej návratnosti a zachovanie vysokej dôveryhodnosti systému,“ uviedol.
Komfort pre spotrebiteľov a dostupnejšie odberné miesta
Jednou z kľúčových oblastí budú opatrenia zamerané na zvyšovanie užívateľského komfortu. Správca zálohového systému plánuje pokračovať v modernizácii odberných miest, vrátane zavádzania veľkokapacitných automatov. Zlepšiť sa má kvalita, čistota aj dostupnosť miest, kde môžu ľudia obaly vrátiť.
Novinkou má byť systém monitoringu funkčnosti zálohomatov na celom Slovensku. Ten má pomôcť rýchlejšie identifikovať poruchy a zlepšiť spoluprácu s obchodníkmi. Organizácia chce zároveň rozširovať sieť odberných miest do lokalít, kde automaty zatiaľ chýbajú, a posilniť alternatívne odbery na miestach so zvýšeným pohybom ľudí – napríklad na festivaloch, verejných podujatiach či v turisticky atraktívnych oblastiach.
Jednorazové plasty končia. Nové pravidlá pre obaly pocítime už čoskoro
Efektívnejšia logistika a digitalizácia
Druhá oblasť aktivít sa týka zefektívňovania systému. Správca chce optimalizovať logistiku, pokračovať v úpravách zvozových trás a viac využívať digitálne nástroje. Vozový park majú posilniť štyri nové špecializované dvojkomorové zberné vozidlá, ktoré majú zvýšiť finančnú aj ekologickú efektivitu.
Organizácia avizuje aj pokračovanie digitalizácie komunikácie s obchodníkmi, zjednodušenie registračných a verifikačných procesov či rozvoj reportovania obsahu recyklátu v súlade s legislatívou.
Informačné kampane a vzdelávanie
Správca plánuje v roku 2026 viacero tematických informačných kampaní. Ich cieľom bude zdôrazniť ekologický význam zálohovania, ale aj transparentne vysvetľovať, ako systém funguje a ako je financovaný. Organizácia chce reagovať aj na nepravdivé či manipulatívne naratívy, ktoré sa okolo zálohovania objavujú.
V oblasti vzdelávania chce Správca pokračovať v edukačných podujatiach pre deti a mládež. Novinkou má byť implementácia metodických listov o zálohovaní nielen pre stredné školy, ale aj pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Ambíciou je dostať tému cirkularity a recyklácie priamo do vyučovania.
Výskum PET materiálov
Správca bude zároveň pokračovať vo výskumnom projekte realizovanom v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a recyklačnými spoločnosťami. Projekt sa zameriava na zefektívňovanie recyklačných procesov PET materiálov a zvyšovanie kvality rPET vhodného na výrobu nových nápojových obalov.
Spätná väzba a nové motivačné prvky
Aj napriek vysokej návratnosti chce Správca analyzovať bariéry, ktoré môžu ľudí od zálohovania odrádzať. V roku 2026 preto plánuje aktívnejšie získavať spätnú väzbu od spotrebiteľov a hľadať nové motivačné faktory.
Jedným z nich má byť podpora zálohovania s verejnoprospešným a charitatívnym rozmerom, najmä v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska.