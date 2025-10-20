Jednorazové plasty končia. Nové pravidlá pre obaly pocítime už čoskoro

Každý z nás ročne vyprodukuje približne 30 kilogramov plastového odpadu – väčšinu z neho tvoria obaly a plasty dennej spotreby. Aj keď v posledných rokoch Slováci triedia zodpovednejšie, pripravuje sa ďalší zásadný krok. Európska únia zavádza novú reguláciu, ktorá má plastový odpad ešte výraznejšie obmedziť.
PPWR: nová éra obalov
Do roku 2030 musia byť všetky obaly v EÚ recyklovateľné aj ekonomicky udržateľné. Upravuje to nová regulácia o obaloch a odpadoch z obalov, známa pod skratkou PPWR. Týka sa výrobcov, obchodov, e-shopov aj bežných domácností.
„Znamená to koniec mnohých jednorazových plastov a zvýšenie podielu recyklovaných materiálov. Je to dobrý krok pre zdravie prírody aj koncových zákazníkov,“ hovorí Martin Němec, generálny riaditeľ spoločnosti DS Smith, ktorá sa špecializuje na cirkulárne obaly.
Zmeny sa dotknú aj každodenných nákupov – nové pravidlá prinesú iné balenie ovocia a zeleniny, koniec plastovým pohárom či príborom na festivaloch a letných kúpaliskách. Niektoré krajiny, ako napríklad Rakúsko, už testujú alternatívy – fľaše minerálok sa tam predávajú s papierovým nosičom namiesto plastového.
Menšie obaly v e-shopoch
Významné zmeny čakajú aj e-shopy. Podľa PPWR nebudú môcť obaly obsahovať viac ako 50 % prázdneho priestoru, takže veľké krabice s malým produktom sa stanú minulosťou. Výhodou bude aj menšia uhlíková stopa pri preprave a úspora materiálu.
„Pre bežného spotrebiteľa to znamená, že sa bude stretávať s lepšie recyklovateľnými obalmi a väčším množstvom opakovane použiteľných riešení,“ vysvetľuje Němec.
Slovensko má náskok
Hlavným cieľom PPWR je znížiť množstvo obalového odpadu o 5 % do roku 2030 a podporiť recykláciu aj opätovné využívanie materiálov. Slovensko má však už teraz náskok – najmä vďaka úspešnému zálohovému systému PET fliaš a plechoviek, ktorý patrí medzi najefektívnejšie v Európe.
„Zálohovanie funguje veľmi dobre a pomáha výrazne znižovať množstvo plastového odpadu. Slovensko je v tomto smere medzi najúspešnejšími krajinami,“ dodáva riaditeľ DS Smith.
Obaly budúcnosti
Regulácia PPWR otvorí priestor aj pre inovatívne riešenia – napríklad smart obaly so senzormi, ktoré budú vedieť sledovať stav výrobku či jeho pohyb. Zároveň podporí vývoj ekologických materiálov, ako je lepenka – tá sa dá recyklovať až 25-krát a pochádza z obnoviteľných zdrojov.
Aj spotrebitelia však môžu pomôcť – správnym triedením odpadu, uprednostňovaním udržateľných produktov a zodpovednými rozhodnutiami pri nákupe. Každý tak môže prispieť k tomu, aby sa z obalu nestal odpad, ale nový cenný materiál pre ďalšie použitie.