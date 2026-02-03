Lesný odpad ako zbraň proti znečisteniu môže pomôcť zbaviť vodu nebezpečných liekov

Keď ráno otočíme kohútikom a napustíme si pohár vody, málokto z nás rozmýšľa nad tým, kadiaľ táto voda prešla. Väčšinou jej dôverujeme. Je číra, chutí neutrálne a považujeme ju za bezpečnú. Realita je však zložitejšia. Vo vode, ktorú denne používame, sa môžu nachádzať aj zvyšky liekov – vrátane antibiotík. A práve tie predstavujú rastúci problém, ktorý si vedci po celom svete začínajú všímať čoraz viac.
Najnovšie riešenie pritom prichádza z nečakaného miesta. Z lesného odpadu. Konkrétne z borovicovej kôry.
Neviditeľné lieky v našej vode
Antibiotiká patria medzi najdôležitejšie objavy modernej medicíny. Zachraňujú životy, pomáhajú zvládnuť infekcie a umožňujú bezpečnejšie operácie. Majú však aj svoju temnú stránku. Po tom, ako ich človek užije, sa časť liečiv vylúči z tela močom. Iné sa do kanalizácie dostanú vtedy, keď ľudia nespotrebované lieky jednoducho spláchnu do toalety.
Výsledok? Liečivá putujú do čistiarní odpadových vôd.
Hoci moderné čistiarne dokážu odstrániť veľké množstvo nečistôt, s liekmi majú problém. Nie všetky dokážu zachytiť. Časť antibiotík, antidepresív, liekov proti bolesti či na vysoký tlak sa tak dostáva do riek, jazier a podzemných vôd. Odtiaľ späť do pitnej vody – a aj do potravín, ktoré konzumujeme, napríklad rýb.
Najväčším rizikom je vznik baktérií odolných voči antibiotikám. Keď sú mikroorganizmy dlhodobo vystavené malým dávkam liekov, učia sa prežiť. A to môže v budúcnosti znamenať, že bežné antibiotiká prestanú fungovať.
Vedci sa pozreli do lesa
Práve tento problém zaujal tím vedcov z Univerzity v Oulu vo Fínsku na čele s výskumníkom Mahdiyehom Mohammadzadehom. Hľadali riešenie, ktoré by bolo lacné, dostupné a zároveň ekologické.
Namiesto drahých technológií sa pozreli na to, čo majú doslova pod nohami – na borovicovú kôru, ktorá zostáva ako odpad pri spracovaní dreva.
Táto kôra obsahuje prirodzené polyfenolické látky. Ide o zlúčeniny, ktoré majú schopnosť viazať sa na rôzne chemické látky – vrátane liečiv. Jednoducho povedané: dokážu ich „prilepiť“ na seba a pomôcť ich odstrániť z vody.
Vedci však zašli ešte ďalej. Kôru upravili pridaním magnetitu, teda oxidu železa. Vďaka tomu získala magnetické vlastnosti a po použití ju bolo možné jednoducho oddeliť z vody pomocou magnetu a znovu použiť.
Prekvapivé výsledky pilotného projektu
Výskumný tím otestoval túto technológiu v rámci štvormesačného pilotného projektu v komunálnej čistiarni odpadových vôd. Výsledky prekvapili aj samotných odborníkov.
Modifikovaná borovicová kôra dokázala:
- odstrániť až 99,7 % antibiotika trimetoprim,
- zachytiť približne 93,7 % antidepresíva venlafaxínu,
- výrazne znížiť množstvo liekov ako ketoprofén či losartan.
Ide o látky, ktoré sa v odpadových vodách objavujú veľmi často a ktoré sú problematické pre životné prostredie.
Takáto účinnosť pritom nezaostáva ani za tradičnými filtračnými materiálmi, ako je aktívne uhlie.
Lacnejšia a ekologickejšia alternatíva
Aktívne uhlie sa v čistiarniach používa už roky. Je účinné, no zároveň drahé. Jeho výroba si vyžaduje zahrievanie dreva na extrémne vysoké teploty, čo znamená vysokú spotrebu energie a vyššiu ekologickú záťaž.
Borovicová kôra má v tomto smere výhodu. Ide o materiál, ktorý už existuje ako vedľajší produkt lesného hospodárstva. Stromy sa vyrúbali kvôli drevu a kôra by často skončila ako odpad.
Na jej úpravu stačí jednoduché spracovanie s magnetitom. Výsledkom je lacný, obnoviteľný a opakovane použiteľný filtračný materiál.
Aj z ekonomického hľadiska môže ísť o veľký posun. Menšie obce a regióny, ktoré si nemôžu dovoliť drahé technológie, by tak mohli získať účinný nástroj na čistenie vody.
Spolupráca, ktorá môže zmeniť budúcnosť
Vedci zdôrazňujú, že nejde len o technológiu, ale aj o nový spôsob spolupráce medzi odvetviami. Lesníctvo a vodné hospodárstvo by mohli fungovať ruka v ruke.
„Dúfam, že čistiarne odpadových vôd a lesný sektor preskúmajú možnosti spolupráce,“ uviedol Mohammadzadeh.
Ak by sa tento model rozšíril, lesný odpad by sa mohol stať cennou surovinou pre ochranu životného prostredia. To, čo dnes považujeme za zvyšok bez veľkej hodnoty, by zajtra mohlo chrániť naše zdravie.
Malý krok pre kôru, veľký krok pre vodu
Výskum z Fínska ukazuje, že riešenia globálnych problémov nemusia byť vždy zložité a drahé. Niekedy stačí pozrieť sa na prírodu iným pohľadom.
Borovicová kôra, ktorú by sme si možno ani nevšimli, môže pomôcť znížiť množstvo nebezpečných liečiv v našej vode. Môže spomaliť šírenie rezistentných baktérií. A môže prispieť k tomu, aby sme aj o desaťročia mohli bez obáv napiť sa vody z kohútika.
Ak sa táto technológia podarí zaviesť do praxe vo väčšom meradle, môže ísť o jeden z najzaujímavejších ekologických objavov posledných rokov. A zároveň o dôkaz, že aj lesný odpad má potenciál zachraňovať budúcnosť.