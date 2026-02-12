Z odpadu k zdraviu? Omega-3 mastné kyseliny z whisky môžu zachrániť milióny rýb

Predstavte si, že sedíte večer pri pohári dobrej whisky. Vychutnávate si jej chuť, vôňu a tradíciu, ktorá sa za ňou skrýva. Len málokto si však v tej chvíli uvedomí, že zvyšky po jej výrobe môžu mať ešte jeden nečakaný život – a to v podobe zdraviu prospešných omega-3 mastných kyselín. Presne na tom dnes pracujú vedci v Škótsku. A výsledok môže výrazne zmeniť spôsob, akým sa pozeráme na výživu, ekológiu aj budúcnosť oceánov.
Prečo sú omega-3 také dôležité – a prečo ich máme málo
Omega-3 mastné kyseliny patria medzi najdôležitejšie živiny pre ľudské telo. Podporujú zdravie srdca, mozgu, kĺbov aj pokožky, pomáhajú pri zápaloch a zohrávajú významnú úlohu v imunite. Lekári ich odporúčajú pri vysokom cholesterole, únave či problémoch s pamäťou.
Väčšina ľudí si ich spája najmä s rybami – lososom, makrelou či sardinkami. Práve z nich pochádza veľká časť doplnkov výživy aj krmív pre zvieratá. Tento model má však jednu zásadnú slabinu: nadmerný rybolov. Dopyt po omega-3 v posledných desaťročiach prudko vzrástol a mnohé populácie rýb sú dnes na hranici prežitia.
Paradoxom pritom je, že ryby si omega-3 nevyrábajú samy. Získavajú ich z mikroskopických rias v oceánoch. A práve tu prichádza na scénu inovatívny škótsky projekt.
Od jačmeňa k riasam: Ako funguje nečakaný nápad
Biotechnologická spoločnosť MiAlgae vznikla v roku 2016 s jednoduchou, no odvážnou myšlienkou: využiť odpad z výroby whisky na pestovanie rias bohatých na omega-3 mastné kyseliny.
Pri destilácii whisky zostáva obrovské množstvo zvyšného jačmeňa. Ide o výživný materiál, ktorý sa často vyhadzuje alebo len obmedzene využíva. MiAlgae ho však používa ako „krmivo“ pre špeciálne mikroriasy.
Tieto riasy sa pestujú v moderných fermentačných nádržiach, kde majú ideálne podmienky na rast. Živia sa živinami zo zvyškov jačmeňa a postupne vytvárajú vysoké množstvo omega-3 mastných kyselín. Po vysušení a spracovaní vzniká kvalitná rastlinná surovina, ktorá môže nahradiť rybie oleje.
Výsledok? Omega-3 bez rýb, bez oceánskeho rybolovu a s minimálnou ekologickou stopou.
Tiché nebezpečenstvo v našich domácnostiach: Chemikálie, ktoré môžu ohroziť zdravie
Modulárne továrne priamo pri liehovaroch
Jednou z výhod celého systému je jeho flexibilita. Výrobné centrá sú modulárne, čo znamená, že sa dajú rýchlo postaviť v blízkosti liehovarov. Odpad tak nemusí putovať stovky kilometrov, čím sa šetrí energia aj emisie.
Firma plánuje významné rozšírenie výroby. Už začiatkom roka 2026 má v meste Grangemouth vyrásť nový závod, ktorý zvýši produkciu viac než desaťnásobne. Podľa odhadov by mohol ročne nahradiť omega-3 získané zo šiestich miliárd rýb.
Zároveň sa tým recykluje viac než 36 miliónov litrov vedľajších produktov z výroby whisky. To je množstvo, ktoré by inak skončilo ako odpad.
Čísla, ktoré menia perspektívu
Doterajšie výsledky projektu sú pôsobivé:
- ušetrených približne 1,6 milióna ton voľne žijúcich rýb,
- spotrebovaných viac než 639 miliónov litrov vedľajších produktov whisky,
- zníženie emisií o ekvivalent 2,1 milióna ton CO₂.
Aj preto firma získala investíciu tri milióny libier od škótskej a britskej vlády. Podpora zo strany štátu naznačuje, že nejde len o experiment, ale o technológiu s reálnym potenciálom.
Doplnky výživy, krmivá aj budúcnosť potravín
Omega-3 z rias dnes smerujú najmä do krmív pre domáce zvieratá a do akvakultúry. Rybie farmy tak môžu znížiť tlak na oceány, pretože už nemusia používať rybie oleje z voľne žijúcich rýb.
V budúcnosti sa však počíta aj s rozšírením do ľudských doplnkov výživy. Pre vegetariánov, vegánov či ľudí, ktorí nemajú radi ryby, by to mohla byť ideálna alternatíva.
Navyše ide o stabilnejší zdroj. Produkcia rias nie je závislá od počasia, výlovných kvót ani kolísania populácií rýb. Dá sa plánovať, kontrolovať a škálovať.
Lesný odpad ako zbraň proti znečisteniu môže pomôcť zbaviť vodu nebezpečných liekov
Viac než len technológia: Nový pohľad na odpad
Príbeh omega-3 z whisky nie je len o vede. Je aj o zmene myslenia. Ukazuje, že odpad nemusí byť problémom, ale príležitosťou. To, čo dnes považujeme za zbytočné, môže byť zajtra základom novej ekonomiky.
V čase, keď svet čelí klimatickej kríze, úbytku biodiverzity a nedostatku zdrojov, sú podobné projekty mimoriadne cenné. Spájajú ochranu prírody, inovácie aj ekonomický zmysel.
Budeme raz piť whisky a „zachraňovať oceány“?
Možno to znie ako slogan, no realita sa k nemu približuje. Každá fľaša whisky totiž môže znamenať surovinu pre výrobu zdraviu prospešných látok bez ničenia morských ekosystémov. Ak sa technológia rozšíri aj do iných krajín, môže vzniknúť globálna sieť ekologických výrobných centier. Takých, ktoré premenia odpad na hodnotu – pre ľudí aj pre planétu.