Povodne v Líbyi: Môžu za túto katastrofu ľudia alebo len príroda?

Veľká časť mesta Derna na východe Líbye zmizla z povrchu zeme. O život prišlo viac ako 11-tisíc ľudí. Ďalších zhruba 10-tisíc ľudí je stále nezvestných. O to desivejší je fakt, že za povodne v Líbyi môže i ľudský faktor.

Východnú Líbyu zasiahla v nedeľu 10. septembra ničivá búrka Daniel, ktorá spôsobila v krajine apokalypsu. Najtragickejšie sa udalosti vyvinuli v meste Derna, kde po prudkých dažďoch praskli dve priehrady. Voda vo vlnách zatopila mesto a doslova vymazala pevný základ pod nohami jeho obyvateľov. Celé štvrte boli strhnuté do mora, ktoré následne vyplavuje telá obetí. V Derne sa odhaduje, že o život prišlo viac ako 11-tisíc ľudí a približne 10-tisíc je nezvestných. Vzhľadom na to, že mnoho rodín bolo zmietnutých prúdmi, je možné, že sa nenájde nikto, kto by ohlásil prípadné straty. Záplavy pripravili o strechu nad hlavou najmenej 30-tisíc obyvateľov.

Toto ničivé povodňové nešťastie neohrozuje iba Dernu. Desiatky tisíc ľudí museli byť evakuované zo svojich domovov v celom regióne.

Kto môže za povodne v Líbyi

Líbyjčania sú zdrvení a zároveň nahnevaní na svojich vládnych predstaviteľov. Krajina je rozdelená medzi konkurenčnými vládami, ktoré sa sústreďujú na moc a zisk, pričom ignorujú potreby obyvateľstva. Ako uviedla Elham Saudi, riaditeľka organizácie Lawyers for Justice v Líbyi, búrka Daniel je síce prírodnou katastrofou, ale následné škody a tragédie sú výsledkom ľudskej činnosti, konkrétne korupcie, beztrestnosti a nedostatočnej infraštruktúry. Počet obetí by totiž bol nižší, ak by úrady vo východnej Líbyi včas zareagovali na výstrahu národného meteorologického centra, ktoré vydalo varovanie 72 hodín pred záplavami a uvedomilo všetky štátne úrady emailom a prostredníctvom mé­dií.

Líbya je bolestivým príkladom toho, čo sa stane, keď vláda nie len zlyhá vo svojej povinnosti chrániť občanov, ale ešte ich aj vystavuje väčšiemu nebezpečenstvu. Po skorumpovanom režime Muammara Kaddáfího nasledovalo v krajine desaťročie nepokojov a politickej patovej situácie. Aj v dôsledku toho bola zanedbaná základná infraštruktúra.

Obe priehrady boli postavené v sedemdesiatych rokoch a štátny audit v roku 2021 ukázal, že neboli riadne udržiavané, hoci na ich údržbu bolo v rokoch 2012 a 2013 vyčlenených vyše dvoch miliónov eur.

Vplyv klimatickej zmeny

Nie je ešte zrejmé, do akej miery je katastrofa spôsobená klimatickou zmenou, no globálne otepľovanie zvyšuje frekvenciu a intenzitu extrémnych poveternostných javov. Len za posledných štrnásť dní zaznamenal Hongkong najväčšie zrážky od začiatku záznamov v roku 1884 a v Grécku spôsobili prívalové dažde zosuvy pôdy a kolaps infraštruktúry. Tieto udalosti, ako napríklad letné extrémne dažde v Číne, USA a Španielsku, sú varovaním pred tým, že nás čaká oveľa viac, a zdôrazňujú potrebu opatrení na ochranu životného prostredia, ako aj znižovania emisií uhlíka.