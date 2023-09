Ako zachrániť včely? Vedci objavili nečakaného spojenca

Včely sú kľúčové pre zachovanie ekosystémov a produkcie potravín, preto vedci hľadajú spôsoby, ako zmierniť ich úhyn. Nečakaného spojenca našli v ich črevách.

Tri štvrtiny celosvetových potravinárskych plodín do určite miery závisia od opeľovačov a zohrávajú dôležitú úlohu aj pri ochrane prirodzených biotopov. Najvýznamnejšími opeľovačmi sú práve včely, preto vedci hľadajú spôsoby, ako tento dôležitý hmyz ochrániť pred negatívnym vplyvom znečistenia a používania pesticídov.

Podľa najnovších vedeckých výskumov zlepšenie tráviaceho systému týchto významných opeľovačov môže pomôcť predĺžiť ich život. Priemerná dĺžka života včely sa môže pohybovať od ôsmich týždňov do piatich rokov v závislosti od typu včiel. Včely robotnice umierajú v priebehu niekoľkých mesiacov, zatiaľ čo včelie kráľovné môžu žiť roky.

„Črevná mikroflóra je dôležitá pre ochranu včiel pred patogénmi,“ hovorí Amélie Cabirol, postdoktorandka v oblasti zdravia včiel na Univerzite v Lausanne vo Švajčiarsku, ktorá zdôrazňuje význam mikroflóry v črevách včiel a jej potenciálnu rolu v ochrane pred príslušnými chorobami. Tieto informácie môžu byť kľúčové pre nastavenie zdravých látok a pochopenie ich fyziológie.

Jednoduchá črevná mikroflóra

Zaujímavým faktom je, že črevo včiel býva domovom pre obmedzený počet bakteriálnych druhov, čo poskytuje cenné informácie, ktoré môžu byť použiteľné aj na štúdium iných druhov, vrátane ľudí. Trakt včely je osídlený len spoločenstvami približne deviatich bakteriálnych druhov.

Niektoré herbicídy a pesticídy, najmä neonikotinoidy, majú výrazný škodlivý vplyv na črevnú mikroflóru včiel a sú jedným z hlavných vinníkov úbytku týchto cenných opeľovačov. Aj keď bolo ich používanie zakázané v EÚ v roku 2018, stále predstavujú riziko pre zdravie včiel. Nemusia totiž spôsobiť hneď ich úhyn, ale môžu znížiť ich schopnosť opeľovania.

Aj včely majú svoju pamäť

Projekt HarmHoney, financovaný EÚ, odhalil, že narušená črevná mikroflóra včiel má súvis so zhoršenými kognitívnymi schopnosťami včiel. Aj tento hmyz má totiž pamäť a schopnosť učenia, ktoré sú dôležité pre opeľovanie. Včely tieto kognitívne schopnosti totiž používajú na prepojenie si konkrétnych pachov s nektárom, ktorý získavajú z kvetov, a preto si pamätajú najlepšie zdroje potravy vo svojom prostredí.

Tím vedcov zistil, že včely sa naučili a zapamätali si informácie lepšie, keď ich črevá obsahovali päť typov základných baktérií, ako keď obsahovali iba jednu alebo žiadnu. To naznačuje, že výkon sa zlepšuje interakciami medzi typmi mikróbov. Ďalším krokom bude testovanie rôznych kombinácií, aby výskumníci presne určili, čo sa deje.

Tajný spojenec v črevách včiel

Okrem pesticídov život včiel skracujú aj parazity žijúce v ich črevách. Konkrétne ide o črevné parazity, ako je Nosema ceranae. Infekcia dospelých včiel v mladom veku môže spôsobiť, že budú mať problémy s trávením potravy po celý život. Následné dôsledky zahŕňajú kratšiu životnosť a znížené zdravie, populáciu a výkonnosť kolónie, čo môže v konečnom dôsledku viesť k úhynu kolónie.

Donedávna sa na riešenie tohto problému používalo antibiotikum fumagilín, no jeho účinnosť bola spochybnená viacerými štúdiami a jeho používanie bolo obmedzené v dôsledku zákazu používania antibiotík vo včelárstve. „Musíme nájsť prirodzené riešenia, ktoré nespôsobia problémy pre včely a životné prostredie,“ hovorí profesorka Diana Di Gioia, poľnohospodárska mikrobiologička z Univerzity v Bologni v Taliansku. „Koncept je taký, že ak má hostiteľ zvýšené zloženie prospešných baktérií, môže lepšie reagovať na parazity,“ vysvetľuje vedkyňa, ktorá viedla ďalší výskum zameraný na pomoc včelám s názvom NO PROBLEMS financovaný EÚ. Vedci zapojení do tohto projektu objavili vzorec obsahujúci zmes dvoch typov prospešných mikroorganizmov, ktorý zrejme viedol k zníženiu Nosema ceranae.

Celkový výskum odhaľuje, že včely môžu mať tajného spojenca v boji za svoju budúcnosť – a to práve v ich črevách. S lepším pochopením mikroskopických spoločníkov môžeme nájsť tieto nové spôsoby, ako chrániť zdravie včiel a zabezpečiť ich kľúčovú úlohu v našom ekosystéme.