Čo je spoločenská zodpovednosť firiem a prečo je dôležitá

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR) zaujíma kľúčovú úlohu vo vnímaní značiek spoločnosťou a pre úspech v podnikaní sa stáva nevyhnutnosťou. Čo je to zodpovedné podnikanie a prečo firmu robí atraktívnejšou nielen pre zákazníkov, ale tiež zamestnancov a investorov?

Definícia úspechu v podnikaní už dávno nie je len o zisku, expanzii na trh a známej značke. V dnešnom svete, keď doslova žijeme na dlh a čoraz drastickejšie pociťujeme dopad klimatických zmien, je podnikanie firiem posudzované podľa toho, ako ovplyvňuje ekonomiku, životné prostredie a pomáha sociálne slabším. Úspech firmy je teda meraný aj tým, či jej ide o väčšie dobro a nielen o väčší zisk.

Spoločenská zodpovednosť firiem CSR

Prepojiť úspešné podnikanie s pozitívnym dopadom na spoločnosť a životné prostredie sa snažili už veľkí podnikatelia v minulosti. Dôležitosť konania dobra pre spoločnosť zdôraznil napríklad aj Tomáš Baťa, ktorý pochopil, že najviac zarobil vtedy, keď išiel smerom, ktorý sa spočiatku zdal prospešným iba pre ľudí: „Naopak smer, ktorý spočiatku sľuboval prospech len mne a verejnosti škodu, nakoniec priniesol škodu nám obom.“

Zodpovedné podnikanie, čiže spoločenská zodpovednosť firiem (CSR) sa môže realizovať v troch oblastiach a je postavená na troch pilieroch, a to – environmentálnom (Environmental), sociálnom (Social) a ekonomickom (Governance), známych pod skratkou ESG.

Prečo je CSR dôležité pre úspech firmy

Existuje veľa dôvodov na to, aby spoločnosť prijala zodpovednú politiku CSR. Tu sú niektoré z nich:

Značka firmy sa stáva atraktívnejšou pre zákazníkov

Spotrebitelia, zamestnanci a ostatné zainteresované strany uprednostňujú pri výbere značky alebo spoločnosti to, aký vplyv má ich podnikanie na celkové blaho. Aby spoločnosť vynikla medzi konkurenciou, musí verejnosť vedieť, že naozaj koná dobro a nejde len o marketingový ťah. Presadzovanie a zvyšovanie povedomia o spoločensky dôležitých veciach je pre firmu skvelým spôsobom, ako zostať na vrchole rebríčka obľúbenosti a zvyšovať hodnotu značky.

Potvrdzuje to i štúdia agentúry Kantar z roku 2020, ktorá sa zaoberá marketingovým prieskumom trhu. Štúdia preukázala priamu súvislosť medzi vnímaným pozitívnym vplyvom na spoločnosť a rastom hodnoty značky. Firmy, ktoré verejnosť považuje za zodpovedné v podnikaní, preukázali zvýšenie hodnoty značky za 12 rokov o 175 %, zatiaľ čo podniky so slabým pozitívnym vplyvom na životné prostredie a spoločnosť ukázali rast iba o 70 %.

V spoločensky zodpovedných firmách chcú pracovať najväčšie talenty

Spotrebitelia nie sú jediní, koho priťahujú podniky, ktoré zodpovedne podnikajú. Dnešná generácia zamestnancov hľadá zamestnávateľov, ktorí okrem príjmu zaujímajú zodpovedný postoj voči planéte a spoločnosti. Podľa prieskumu Deloitte z roku 2021 moderná pracovná sila uprednostňuje zodpovednú firemnú politiku zamestnávateľa pred finančnými výhodami. Odhaduje sa, že 44 % mileniálov a 49 % generácie Z sa pri hľadaní práce riadia svojim osobným hodnotovým rebríčkom.

Respondenti, ktorí sa zapojili do prieskumu agentúry Porter Novelli z roku 2021 idú ešte ďalej. Až 70 % z nich uviedlo, že by nikdy nepracovali u zamestnávateľa, ktorý negatívne vplýva na životné prostredie a spoločnosť. Správa o najnovších marketingových trendoch spoločnosti Deloitte do roku 2020 ukazuje, že zodpovedne podnikajúce firmy si udržia talenty až o 40 % viac ako ich konkurenti.

Zodpovedné podnikanie zvyšuje príťažlivosť firmy pre investorov.

Organizácia, ktorá berie CSR vážne, sa stáva príťažlivejšou pre súčasných aj budúcich investorov. Vyplýva to i z popredného prieskumu CECP Giving in Numbers z roku 2021. Takmer 80 % opýtaných podnikov za zameriavalo na úroveň spoločenskej zodpovednosti firiem, do ktorých sa rozhodnú investovať.