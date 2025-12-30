MS vo futbale 2026 pod hrozbou extrémov: Môžu horúčavy a hurikány narušiť najväčší športový sviatok?

Žreb je za nami, skupiny sú známe a futbalový svet sa pomaly začína pripravovať na veľké leto 2026. Kým fanúšikovia plánujú cesty, rezervujú letenky a snívajú o zápasoch na ikonických štadiónoch, v zákulisí sa čoraz hlasnejšie ozýva jedna nepríjemná otázka. Čo ak o priebehu turnaja nerozhodnú len góly a taktika, ale aj extrémne počasie? MS vo futbale v USA, Kanade a Mexiku sa totiž budú hrať v čase, keď Severná Amerika čelí rekordným horúčavám, silným búrkam, dymu z lesných požiarov a v niektorých oblastiach aj hurikánom. A práve klíma sa môže stať nečakaným hráčom, ktorý zamieša kartami viac, než by si organizátori želali.
Tri krajiny, jeden turnaj – a veľa klimatických rizík
USA, Kanada a Mexiko hostia šestnásť miest, ktoré sa už teraz pripravujú na nápor státisícov fanúšikov. Rekonštruujú sa štadióny, posilňuje sa bezpečnosť, školí personál. No existuje faktor, ktorý nemajú organizátori úplne pod kontrolou. Počasie. Turnaj sa odohrá v júni a júli, teda v období, keď sú v Severnej Amerike čoraz častejšie rekordné teploty a extrémne výkyvy.
Podľa správy iniciatívy Pitches in Peril je až desať zo šestnástich hostiteľských miest vystavených „veľmi vysokému riziku extrémneho tepelného stresu“. Výskumníčka Maddy Orr, ktorá sa dlhodobo venuje vplyvu klímy na profesionálny šport, upozorňuje, že nejde len o diskomfort pre divákov. „Najväčšie riziko predstavujú zrušené alebo výrazne oneskorené zápasy,“ hovorí. A práve tie môžu spustiť dominový efekt s miliónovými stratami.
Keď počasie prerastá do extrému: Ako klimatické zmeny menia tvár búrok
Generálka, ktorá veľa napovedala
Minulé leto si Spojené štáty vyskúšali futbalovú „skúšku ohňom“. Klubové majstrovstvá sveta FIFA sprevádzali dlhé prerušenia pre silné búrky. V Orlande sa zápasy naťahovali o viac než hodinu, inde fanúšikovia čakali v hľadiskách aj deväťdesiat minút. Pre mnohých to bola neoficiálna generálka na MS vo futbale 2026, ktorá ukázala, ako rýchlo dokáže počasie rozbiť pevný harmonogram.
Presné čísla o stratách organizátori nezverejňujú, no podľa Orovej sa právna zodpovednosť pri nedodržaní zmlúv môže vyšplhať na milióny dolárov za jeden zápas. Ide o televízne práva, fanzóny, catering či reklamné partnerstvá. Ak sa niečo neuskutoční podľa plánu, niekto to musí zaplatiť.
Fanúšikovia na vlastné riziko?
Zatiaľ čo FIFA rieši veľké kontrakty, bežní fanúšikovia budú čeliť oveľa prozaickejším problémom. Zrušený alebo presunutý zápas môže znamenať nové letenky, ďalšie noci v hoteli a nečakané výdavky. Právnička Lisa Webbová z britského magazínu Which? upozorňuje, že poistky a nároky sa líšia podľa krajiny a typu udalosti.
„Ak je zápas zrušený, mali by ste dostať peniaze za lístok späť. Ak je však len presunutý, lístok zostáva platný a všetko ostatné je na vás,“ vysvetľuje. FIFA nepreplatí nové ubytovanie ani dopravu. Práve preto odborníci odporúčajú flexibilné rezervácie, dôkladné čítanie poistných podmienok a platby kreditnou kartou, ktorá v mnohých krajinách ponúka dodatočnú ochranu spotrebiteľa.
Ak by extrémne horúčavy, dym alebo búrky viedli k oficiálnemu cestovnému varovaniu zo strany štátu, šance na vrátenie peňazí sa výrazne zvyšujú. No ani to nie je záruka, že všetko prebehne hladko.
Mestá sa pripravujú, klímu však neovládnu
Niektoré hostiteľské mestá berú hrozbu vážne. Kansas City, ktoré patrí medzi lokality s najvyšším rizikom tepelného stresu, plánuje chladiace stanice, ventilátory s rozprašovačom vody, tienisté zóny a detailné monitorovanie podmienok v reálnom čase. Očakáva sa až 650-tisíc návštevníkov.
Vedúca organizačného výboru Pam Kramerová priznáva, že nie všetko je v rukách mesta. Časy zápasov určuje FIFA. „My však vieme poskytnúť expertízu. Naše tímy hrajú v týchto podmienkach pravidelne,“ hovorí a dodáva, že kľúčom je jasná komunikácia s fanúšikmi – ešte predtým, než vyrazia zo svojich hotelov.
Push notifikácie s radami o hydratácii, oblečení či zdravotných rizikách majú byť samozrejmosťou. Podobné opatrenia plánujú aj ďalšie mestá v USA, no pozornosť by nemala obísť ani Kanadu.
Kanada nie je výnimkou
Toronto či Vancouver si mnohí spájajú s miernejším podnebím. Realita posledných rokov však ukazuje, že ani tieto mestá nie sú imúnne voči vlnám horúčav a znečisteniu ovzdušia z lesných požiarov. „Tieto situácie môžu trvať dni,“ upozorňuje Orr. Ak by sa kombinovali vysoké teploty so smogom, niektoré štadióny by sa mohli stať dočasne nehrateľnými, čo by si vyžiadalo presuny a zmeny.
Aj miestni podnikatelia si uvedomujú, že úspech turnaja závisí od mnohých premenných. Mark Kenna, ktorý prevádzkuje obchod so suvenírmi v centre Vancouveru, dúfa, že futbalová horúčka mu prinesie rekordné tržby. Počíta však s tým, že počasie môže všetko zmeniť zo dňa na deň.
Bude klíma tichým hráčom turnaja?
Organizátori ubezpečujú, že bezpečnosť hráčov aj fanúšikov je prioritou. Technológie, skúsenosti z minulých rokov a krízové plány majú minimalizovať riziká. Napriek tomu je jasné, že MS vo futbale 2026 budú jedným z prvých veľkých športových podujatí, ktoré sa naplno odohrá v ére klimatickej neistoty.
Otázka už neznie, či extrémy prídu, ale ako veľmi zasiahnu do diania. A či sa futbal dokáže prispôsobiť svetu, kde o výkope nerozhoduje len rozhodca, ale aj teplomer, radar a kvalita ovzdušia. Ak sa to podarí, turnaj môže byť nielen športovým sviatkom, ale aj lekciou odolnosti pre celý svet. Ak nie, MS vo futbale 2026 sa zapíšu do histórie z úplne iných dôvodov, než by si fanúšikovia želali.