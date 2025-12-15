Klíma: Dokážu svetové ekonomiky rásť bez toho, aby sa zvyšovali emisie?

Desať rokov od Parížskej klimatickej dohody sa tradičné prepojenie medzi hospodárskym rastom a zvyšovaním emisií začína rozpadať. Nová správa analyzuje 113 krajín, ktoré tvoria 97 % svetového HDP a 93 % emisií, a ukazuje, že čoraz viac ekonomík rastie a zároveň znižuje emisie CO₂. Oddeľovanie ekonomického rastu od uhlíkovej stopy sa stáva normou, nie výnimkou.
Klíma vs. ekonomika? Je to stále súboj?
Ekonomický rast bol desaťročia považovaný za nevyhnutne spojený s rastom emisií skleníkových plynov. Dnes sa však začína objavovať presný opak tohto trendu. Rastúci počet krajín významne znižuje svoje emisie CO₂, zatiaľ čo ich hospodárstvo naďalej prosperuje, čím spochybňuje doterajšie argumenty, ktoré bránili klimatickému pokroku.
Novú analýzu vypracovala organizáciaEnergy and Climate Intelligence Unit (ECIU), ktorá sa zamerala na 113 krajín s viac ako 97 % podielom na globálnom HDP a 93 % podielom emisií CO₂. Použitím najnovších údajov z Global Carbon Budget 2025 a detailnejšieho klasifikačného systému než v predchádzajúcich štúdiách vedci identifikovali výrazný posun: oddeľovanie emisií od ekonomického rastu sa stáva normou, nie výnimkou.
Čo znamená oddeľovať emisie?
Pojem decoupling (oddeľovanie) označuje schopnosť ekonomiky rásť bez toho, aby zároveň narastali jej emisie uhlíka. Vedci rozlišujú tri hlavné kategórie:
Absolútne oddeľovanie: Ideálny scenár, pri ktorom emisie klesajú aj napriek hospodárskemu rastu.
Relatívne oddeľovanie: Emisie síce rastú, ale pomalším tempom než HDP.
Absolútne znovuprepojenie: Negatívny jav, kedy emisie rastú a HDP klesá – situácia, ktorá môže nastať počas vážnych ekonomických otrasov, ako bola pandémia COVID‑19.
Hoci Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) označuje možnosť dosiahnutia globálneho absolútneho oddeľovania za kontroverznú, jeho realizácia je kľúčová pre naplnenie klimatických cieľov Parížskej dohody.
Správa však upozorňuje, že používanie oddeľovania ako meradla pokroku má svoje hranice. Predchádzajúce štúdie ukázali, že oddeľovanie môže byť dočasné alebo veľmi závislé od spôsobu merania emisií – či už sa sledujú len emisie vypustené v rámci hraníc krajiny (teritoriálne), alebo aj emisie spojené s dovozom tovaru (spotrebné).