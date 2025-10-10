Klíma pod tlakom: Septembrové teploty na pevnine aj v mori dosiahli extrémy

September 2025 priniesol neúprosný dôkaz pokračujúceho otepľovania: teploty na súši aj na mori zostali vytrvalo vysoké a v niektorých regiónoch, najmä v severskej Európe, zaznamenali dramatické odchýlky. Podľa najnovšej analýzy Copernicus Climate Change Service tento mesiac výrazne prekročil dlhodobý priemer, čím sa zaradil medzi historicky najteplejšie septembre.
Letné horúčavy pokračovali do septembra
Leto 2025 patrilo medzi výnimočné v historickom meradle: hoci neprekonalo absolutný rekord, teploty sa mu priblížili. Zvlášť alarmujúce je, že “vlny tepla” pokračovali aj v septembri. Nové údaje od Copernicusu porovnávajú, ako sa september 2025 vyrovnal predchádzajúcim rokom, odpoveď znie jednoznačne: veľmi blízko rekordom.
Tretí najteplejší september
Copernicus, ktorý využíva miliardy meraní zo satelitov, lodí, letúnov a pozemných staníc, pravidelne zhromažďuje dáta o stave klímy. Ich najnovšia správa ukazuje:
Priemerná teplota vzduchu na povrchu bola 16,11 °C, čo je o 0,66 °C viac než priemer za roky 1991–2020 pre september.
Absolútny rekord patrí septembru 2023, avšak rozdiel medzi ním a rokom 2025 je len 0,27 °C.
September 2024 bol v poradí druhý najteplejší a aj napriek tomu sa 2025 k tomuto výsledku priblížil.
Za tento vývoj môže ľudská činnosť: spaľovanie fosílnych palív zvyšuje koncentráciu skleníkových plynov, ktoré zachytávajú teplo v atmosfére. Okrem toho môže globálne otepľovanie znižovať pokryv nízkymi mrakmi, čo prispieva k ďalšiemu nárastu teplôt.
Teplota mora takmer dosiahla rekord
Keď sa otepľuje vzduch, rovnako reaguje aj oceán. Vody pohlcujú nadbytočné teplo a oxid uhličitý:
Priemerná teplota morskej hladiny v roku 2025 bola 20,72 °C, čo predstavuje tretí najvyšší zaznamenaný september.
Hodnota je len 0,20 °C nižšia než rekord z roku 2023.
Najvýraznejšie nadpriemerné teploty boli zaznamenané v severnom Pacifiku.
Vyššie teploty oceánov môžu prispievať k stúpaniu hladiny mora, podporovať extrémne počasie a narúšať dôležité biologické procesy v morských ekosystémoch.
Ako hovorí Samantha Burgess, strategická vedúca pre klímu v Copernicus Climate Change Service:
„Rok po roku zostáva globálny teplotný kontext veľmi podobný, s trvalo vysokými teplotami na súši i na mori, čo odráža pokračujúci vplyv akumulácie skleníkových plynov v atmosfére.“
Ako dopadol september 2025 v Európe?
Európa tiež pocítila teplotné extrémy:
Priemerná teplota na súši dosiahla 15,95 °C, čo je o 1,23 °C viac než priemer za roky 1991–2020.
V historickej bilancii to znamená piate najteplejší september v Európe.
Najvýraznejšie nadpriemerné teploty boli zaznamenané vo východnej Európe a Škandinávii
Niektoré oblasti západnej Európy zaznamenali teploty mierne pod priemerom, avšak odchýlka zvyčajne nepresahovala jeden stupeň.
Čo sa týka mora, aj v Európe boli povrchové teploty nadpriemerné, zvlášť v Nórskom mori a v oblasti Stredozemného mora. Ľadová pokrývka trpela: v okolí Svalbardu a ruského súostrovia Františka Jozefa sa koncentrácia ľadu dostala pod priemer.
Zrážky potrápili Európu
September priniesol výrazné regionálne rozdiely v množstve zrážok:
Vlhšie obdobie: severozápadná a stredná Európa, Fennoskandinávia, východné pobrežie Čierneho mora, časť Talianska, pobrežie Chorvátska aj východné Španielsko. Práve v niektorých oblastiach (Valencia, severné Taliansko, Istria) spôsobili prudké dažde povodne.
Suššie regióny: Iberijský polostrov, nórske pobrežie, veľká časť talianskeho polostrova, Balkán, časti Ukrajiny a Ruska zaznamenali menej zrážok.
Vedecké štúdie dlhodobo upozorňujú, že klimatická zmena zvyšuje pravdepodobnosť takýchto extrémov, čími sú intenzívnejšie dažde, záplavy, ale aj obdobia sucha.