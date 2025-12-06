Dubnica nad Váhom má svoj prvý Klimasken, ktorý odhaľuje klimatické riziká a silné stránky mesta

Dubnica nad Váhom ukončila hodnotenie svojej klimatickej zraniteľnosti pomocou nástroja Klimasken, ktorý jej poskytol presné dáta o klimatických rizikách, silných stránkach a návrhoch opatrení na zvýšenie bezpečnosti a komfortu života obyvateľov.
Mesto sa rýchlo otepľuje
Ako informovala hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy Únie miest Slovenska (ÚMS)Daniela Piršelová, projekt Klimasken vznikol v spolupráci ÚMS a Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). Po Veľkom Krtíši a Komárne ide o ďalšie mesto, ktoré sa do neho zapojilo.
Výsledky potvrdzujú, že klimatická zmena už výrazne ovplyvňuje každodenný život v Dubnici nad Váhom. Mesto sa rýchlo otepľuje – priemerná teplota vzrástla za posledných 5 rokov o 2,1 stupňa Celzia, pribudlo 14 tropických dní a viac tropických nocí, čo zvyšuje zdravotné riziká pre obyvateľov.
Sucho aj extrémne zrážky sa zhoršujú naraz, pričom suché obdobia trvajú o 7 dní dlhšie a ročne pribúdajú 4 epizódy prívalových dažďov, ktoré zvyšujú riziko zosuvov pôdy. Najzraniteľnejšie sú husto zastavané sídliská, kde až 23 percent obyvateľov patrí do citlivých skupín.
Na druhej strane, Dubnica patrí medzi najzelenšie mestá v regióne, keď až 75 percent územia tvoria plochy zelene, ktoré prirodzene ochladzujú ovzdušie a zlepšujú mikroklímu. Podľa ÚMS má mesto tiež dobré výsledky v oblasti energií a emisií, nízku spotrebu tepla a plynu, rozvíjajúcu sa cyklodopravu a realizuje komplexnú obnovu budov a budovanie obnoviteľných zdrojov energie. Už teraz realizuje adaptačné riešenia, ako výsadbu zelene, podporu biodiverzity a efektívnejšie hospodárenie s vodou.
Odporúčania pre mesto
Klimasken odporúča mestu sústrediť sa na opatrenia s najväčším prínosom pre zdravie a komfort obyvateľov, medzi ktoré patria zvyšovanie a ochrana mestskej zelene, tienenie verejných priestranstiev, zadržiavanie dažďovej vody, rozširovanie pitných fontán a vzdelávanie obyvateľov o klimatickej zmene.
„Klimasken nám po prvýkrát dal presný obraz o tom, kde je Dubnica silná a kde musíme zrýchliť. Našou prioritou je zdravie a bezpečnosť ľudí, preto tieto dáta využijeme pri plánovaní všetkých ďalších krokov,“ uviedla viceprimátorka Andrea Blajsková.
Zuzana Hudeková z ÚMS dodala, že Dubnica má veľký potenciál. Najväčší efekt pre obyvateľov prinesú riešenia, ktoré pracujú so zeleňou, vodou a kvalitnou údržbou verejných priestorov. „Klimasken pomáha mestám rozhodovať sa na základe dát, nie pocitov. Dubnica teraz presne vie, ktoré opatrenia majú najväčší prínos a kde získa najlepší výsledok,“ dodal Ivana Maleš z INCIEN.
Mesto plánuje Klimasken pravidelne aktualizovať a využiť ho pri regenerácii sídlisk, výsadbe zelene, hospodárení s vodou, ako aj investíciách v oblasti energetiky a dopravy s cieľom budovať bezpečné, zdravé a odolné mesto pre všetkých obyvateľov. ÚMS bude naďalej podporovať mestá v proaktívnom prístupe k riešeniam klimatickej krízy, ktorá priamo ovplyvňuje zdravie, bezpečnosť, majetok a životné prostredie.