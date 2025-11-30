Komárno sa prehrieva rýchlejšie ako iné regióny, získalo svoj prvý komplexný Klimasken

Mesto Komárno má svoj prvý komplexný Klimasken – odborný dokument, ktorý mapuje aktuálny stav mesta vo vzťahu ku klimatickým zmenám a hodnotí jeho pripravenosť na budúce výzvy.
Klimasken vznikol v spolupráci s Úniou miest Slovenska, Inštitútom cirkulárnej ekonomiky a samosprávou mesta Komárno. Ide o jeden z pilotných projektov ÚMS, ktorého cieľom je poskytnúť samosprávam praktický nástroj pre plánovanie klimatických opatrení v čase narastajúcej klimatickej krízy.
Klimatická zraniteľnosť
Komárno patrí k najteplejším oblastiam Slovenska a výsledky Klimaskenu potvrdili, že klimatická zmena má na toto mesto nadpriemerný dopad. Priemerná teplota sa v posledných piatich rokoch zvýšila o 2,6 stupňa Celzia oproti dlhodobému priemeru, čo predstavuje jeden z najvyšších nárastov v rámci Slovenska. V meste pribúdajú tropické dni aj noci, častejšie sú obdobia sucha a výskyt extrémnych zrážok. Dôsledky tohto vývoja sa prejavujú na zdraví obyvateľov, stave mestskej zelene, kvalite pôdy a dostupnosti podzemných vôd.
Únia miest podporuje samosprávy v riešení klimatickej zmeny, ku Klimaskenu sa pridali ďalšie
Napriek klimatickej zraniteľnosti má Komárno viacero prirodzených výhod, ktoré môžu podporiť jeho schopnosť adaptácie. Medzi ne patrí výskyt lužných ekosystémov v okolí riek Dunaj a Váh, vysoký podiel vodných plôch s potenciálom na revitalizáciu ramien, predchádzajúce skúsenosti s environmentálnymi projektmi, aktívny prístup k obnove verejných priestorov, záujem o odbornú spoluprácu, ako aj výhodná poloha v rámci významného ekologického a hydrologického regiónu.
Mesto sa prehrieva rýchlejšie ako iné regióny
„Klimasken sme nebrali ako formálny dokument, ale ako nástroj, ktorý nám pomôže lepšie pochopiť, čo sa v našom meste deje a prečo. Komárno je nádherné historické mesto, no zároveň mesto, ktoré sa prehrieva rýchlejšie ako iné regióny. Ak chceme, aby tu naše deti a rodiny žili aj o dvadsať až tridsať rokov kvalitný život, musíme začať konať už dnes. Klimasken nám ukazuje jasné dáta aj konkrétne kroky, ktoré ako mesto dokážeme urobiť,“ uviedol viceprezident ÚMS a primátor Komárna Béla Keszegh.
Klimasken pracuje s desiatkami indikátorov – od meteorologických údajov až po energetiku, dostupnosť zelene či pripravenosť inštitúcií. Výsledkom je takzvaný klimatický štítok, ktorý samospráve umožňuje rýchlo identifikovať riziká aj príležitosti.
Odporúčané opatrenia
Medzi odporúčané opatrenia pre Komárno patria posilnenie uličnej a vnútroblokovej zelene, budovanie vodozádržných prvkov, ochladzovanie verejných priestorov vrátane detských ihrísk, ochrana lužných lesov, podpora obnoviteľných zdrojov energie a aktívna komunikácia klimatických tém smerom k verejnosti.
Odborníci spolu s mestami hľadajú riešenia na klimatickú zmenu, vo Veľkom Krtíši zrealizovali pilotný projekt
„Komárno je typickým príkladom mesta, ktoré čelí rýchlejšiemu otepľovaniu a suchu, no zároveň má obrovský prírodný potenciál. Lužné lesy, vodné plochy a riečne ekosystémy sú prirodzenými spojencami, ktoré dokážu mesto ochladzovať a chrániť. Klimasken pomáha samospráve zorientovať sa v tom, kde je to najpálčivejšie a čo môže začať robiť už dnes,“ vysvetlila Zuzana Hudeková, expertka ÚMS na adaptáciu na zmenu klímy.
Na nedostatok dát ako jednu z hlavných výziev upozorňuje aj spoluautorka projektu z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. „Slovenské mestá sa často boria s nedostatkom údajov – či už o spotrebe energií, alebo klimatických javoch. Napriek tomu je možné vytvoriť plán opatrení, ktorý má pre samosprávu hodnotu. Klimasken mesta Komárno ukazuje, že adaptácia na zmenu klímy sa dá robiť systematicky a v spolupráci. Chceme zároveň motivovať aj ďalšie mestá na Slovensku,“ dodala Ivana Maleš z INCIEN.
Druhý dokument tohto druhu na Slovensku
Klimasken pre Komárno sa podarilo pripraviť aj vďaka podpore organizácie Heinrich-Böll-Stiftung a jeho metodiku pomohol financovať program LIFE. Ide o druhý dokument tohto druhu na Slovensku – prvý vznikol v roku 2024 vo Veľkom Krtíši a ešte tento mesiac budú výsledky zverejnené aj pre Dubnicu nad Váhom.
„Mestá dokazujú, že konať sa dá aj bez čakania na zákon, či zmenu postoja štátu k tejto téme. Hoci Slovensko zatiaľ nemá klimatický zákon, viaceré mestá, vrátane Komárna, si klimatické dokumenty a stratégie pripravujú dobrovoľne. Práve tieto mestá budú v budúcnosti najlepšie pripravené na zvládanie dôsledkov klimatických zmien a čerpanie eurofondov určených na klimatické opatrenia,“ uzavrela Daniela Piršelová, hovorkyňa a poradkyňa ÚMS pre komunikáciu klimatickej krízy.