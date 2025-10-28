Biblická potopa vo Vietname: Za deň spadli takmer dva metre zrážok

Silné zrážky zaplavili od víkendu centrálny pobrežný región Vietnamu, zatvorili školy a zaplavili bývalé cisárske mesto Hue, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Vietnam Extreme Weather Floods
Ľudia sa plavia na člne na zatopenej ulici v meste Hue vo Vietname v utorok 28. októbra 2025. Foto: Van Dung/VNA via AP
Vietnamské mesto Hue, ležiace v centrálnej časti krajiny, zaznamenalo v priebehu 24 hodín takmer dva metre zrážok, čím prekonalo národný rekord platný viac ako dve desaťročia. V utorok o tom informovalo tamojšie ministerstvo životného prostredia.

Od nedeľného večera do pondelkového večera namerali tri stanice v Hue zrážky v množstve 1,7 metra, 1,1 metra a viac ako meter. Predchádzajúci rekord 99 centimetrov bol stanovený práve v Hue v roku 1999.

Podľa ministerstva životného prostredia od soboty v štyroch centrálnych provinciách evakuovali viac ako 8 600 ľudí do škôl a iných verejných budov pre riziko rozsiahlych záplav a zosuvov pôdy.

Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom spôsobujú, že extrémne poveternostné javy, ako sú búrky a záplavy, sú čoraz smrteľnejšie a ničivejšie.

