Biblická potopa vo Vietname: Za deň spadli takmer dva metre zrážok

Vietnamské mesto Hue, ležiace v centrálnej časti krajiny, zaznamenalo v priebehu 24 hodín takmer dva metre zrážok, čím prekonalo národný rekord platný viac ako dve desaťročia. V utorok o tom informovalo tamojšie ministerstvo životného prostredia.
Od nedeľného večera do pondelkového večera namerali tri stanice v Hue zrážky v množstve 1,7 metra, 1,1 metra a viac ako meter. Predchádzajúci rekord 99 centimetrov bol stanovený práve v Hue v roku 1999.
Európu sužujú prívalové dažde. Záplavy na španielskych ostrovoch, mŕtvi v ukrajinskej Odese
Silné zrážky zaplavili od víkendu centrálny pobrežný región Vietnamu, zatvorili školy a zaplavili bývalé cisárske mesto Hue, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO.
Podľa ministerstva životného prostredia od soboty v štyroch centrálnych provinciách evakuovali viac ako 8 600 ľudí do škôl a iných verejných budov pre riziko rozsiahlych záplav a zosuvov pôdy.
In de Vietnamese stad Hue viel een recordhoeveelheid regen: 1,7 meter in 24 uur. Delen van de stad staan onder water. Lees meer op https://t.co/qrVoswoHAV#Vietnam#weer#klimaathttps://t.co/33hrgjIwAwpic.twitter.com/C6fjLeZcxT
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom spôsobujú, že extrémne poveternostné javy, ako sú búrky a záplavy, sú čoraz smrteľnejšie a ničivejšie.