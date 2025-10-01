Európu sužujú prívalové dažde. Záplavy na španielskych ostrovoch, mŕtvi v ukrajinskej Odese

Európu v ostatných dňoch sužujú prívalové dažde, ktoré spôsobujú záplavy a vážne problémy v rôznych regiónoch kontinentu. Na španielskych stredomorských ostrovoch Ibiza a Formentera spôsobili intenzívne lejaky zatvorenie pláží a škôl.
Podľa národnej meteorologickej agentúry AEMET išlo o najvlhkejší deň na Ibize od roku 1952. V meste Ibiza v utorok namerali 254 litrov zrážok na meter štvorcový za 24 hodín, čo predstavuje viac ako polovicu bežného ročného úhrnu zrážok v tejto oblasti. Sociálne siete zaplavili zábery ľudí brodiacich sa v bahnitých vodách na pláži, zatiaľ čo ulice zaplavila kalná voda, ktorá odnášala veľké kontajnery a spomaľovala dopravu.
V akcii aj španielska armáda
Regionálna vláda hlásila 179 incidentov na Ibize a šesť na Formentere, prevažne súvisiacich so záplavami, spadnutými stromami a rizikom pretečenia riek. Tri osoby utrpeli ľahké zranenia pri zosuve pôdy, no vážne zranenia ani úmrtia neboli zaznamenané. Španielska armáda nasadila jednotky na čerpanie vody a čistenie ciest, pričom školy zostali zatvorené a pláže uzavreté.
Španielsky premiér Pedro Sánchez vyzval obyvateľov na opatrnosť a sledovanie oficiálnych informácií. Vedci upozorňujú, že klimatické zmeny spôsobené ľudskou činnosťou zintenzívňujú extrémne poveternostné javy, pričom otepľovanie Stredozemného mora prispieva k častejším a silnejším dažďom.
Dvojmesačné zrážky za sedem hodín
Podobné extrémne počasie zasiahlo aj Ukrajinu, kde prudké dažde v meste Odesa spôsobili záplavy, ktoré si vyžiadali najmenej deväť obetí vrátane jedného dieťaťa. Starosta Odesy Hennadij Truchanov uviedol, že za sedem hodín spadlo takmer toľko zrážok, koľko by bežne spadlo za dva mesiace, čo preťažilo kanalizačný systém mesta.
Stovky záchranárov pracovali počas noci na evakuácii obyvateľov, odstraňovaní áut a odčerpávaní vody z budov, pričom doposiaľ zachránili 362 ľudí. Napriek náročnej situácii Truchanov poznamenal, že situácia je pod kontrolou, no v priebehu stredy sa očakáva ďalšie zhoršenie počasia.
Táto prírodná katastrofa ešte viac komplikuje prácu záchranných služieb, ktoré zároveň čelia každodenným útokom Ruska. V stredu ráno zahynul muž pri ruskom útoku na južné mesto Cherson a pri nočných útokoch v Charkovskej oblasti bolo zranených šesť ľudí vrátane policajta.