Balet na ušiach? Umelec premieňa opotrebované topánky Kráľovského baletu na šperky.

Balerínky, ktoré zažili pot a slzy svetových hviezd baletu, nemusia po jedinom predstavení skončiť v koši. Vďaka umeleckej vízii a udržateľnému prístupu dostávajú nový, prekvapivý život – tentoraz ako náušnice, náramky či kľúčenky. Britská umelkyňa Rachel O’Connell z Brownstonu v Devone netvorí len krásu. Záchranou opotrebovaných špičiek z Kráľovského baletu a opery bojuje proti plytvaniu a zároveň zachováva historické remeslo, ktoré sa ocitlo na zozname ohrozených.
Topánky, ktoré prežijú len jeden deň
Baletné špičky patria k najviac namáhaným súčastiam tanečného sveta. Hoci sú vyrábané z kvalitnej kože a s mimoriadnou remeselnou precíznosťou, priamy kontakt s tvrdou baletnou podlahou znamená, že často nevydržia viac než skúšku a jedno predstavenie.
„Pár baletných topánok často vydrží len jeden deň,“ vysvetľuje manažérka pre životné prostredie Kráľovského baletu Rachael O’Sullivan. „Potom už neposkytujú podporu, akú tanečníci potrebujú.“
Len Kráľovský balet a opera spotrebujú približne 6 000 párov špičiek ročne. A to predstavuje obrovský odpad – aj kultúrny, aj environmentálny.
Udržať dušu baletu pri živote
V tejto situácii vstupuje do hry Rachel O’Connell – kožiarka a zároveň jedna z posledných profesionálnych mramoristiek v Spojenom kráľovstve. Jej technika spočíva v tom, že zo špičiek opatrne stiahne kožu, očistí ju a pripraví na zdobenie. Následne použije jedinečnú európsku techniku mramorovania, ktorú rozvíja už 13 rokov.
Koža sa namáča do atramentového kúpeľa, kde sa vrstva farieb rozleje do originálnych vzorov. Tie nemožno zopakovať – každý produkt sa tak stáva jedinečným kúskom s vlastným príbehom.
Výsledkom sú:
- náušnice,
- náramky,
- kľúčenky,
- dokonca manžetové gombíky.
„Je to skutočná výsada pracovať s niečím, čo vzniklo v rukách remeselníka a prežilo baletné javisko,“ hovorí O’Connell. „Mám pocit, že im dávam nový život a chránim ich pred skládkami.“
Čo s použitými kávovými kapsulami? Toto mesto našlo riešenie
Umenie, ktoré pomáha
Materiál z baletu dostáva Rachel bezplatne a z každého predaného šperku ide časť zisku charitatívnej organizácii Trussell Trust, ktorá bojuje proti chudobe.
Výroba šperkov tak spája hneď tri hodnoty:
- udržateľnosť – využitie odpadu z umeleckej produkcie,
- remeselnú tradíciu – zachovanie techniky mramorovania,
- pomoc ľuďom v núdzi.
Baleríny aj tanečníci majú takto príležitosť vidieť, ako ich bývalá „pracovná výbava“ slúži svetu aj po ich výkonoch.
Remeslo na hranici vyhynutia
Heritage Crafts zaradila mramorovanie na „červený zoznam ohrozených remesiel“. V celej krajine zostáva iba okolo dvadsiatky aktívnych profesionálov – a mnohí sa blížia k dôchodku.
„Mám problém nájsť si učňa, žijem na vidieku a nie je tu takmer žiadna dopravná dostupnosť,“ vysvetľuje O’Connell smutnú realitu.
Jej práca tak nesie aj posolstvo pre ďalšie generácie: Umenie, ktoré neudržíme pri živote, zmizne spolu s poslednými remeselníkmi.
Rachel má ešte veľké sny. Rada by jedného dňa vytvorila šperk či umelecký objekt zo špičiek slávnej primabaleríny. A možno raz mramorovať celú topánku. „Len ešte musím prísť na to, ako sa mramoruje syntetický materiál,“ dodáva na záver s úsmevom.