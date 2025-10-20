Aká bude zima 2025/2026 v Európe? Ako nás ovplyvní fenomén La Niña?

Podľa portálu Severe Weather Europe bude Zima 2025/2026 v Európe výrazne ovplyvnená klimatickým javom La Niña, ktorá sa síce odohráva v oblasti rovníkového Tichého oceánu, no cez zložité väzby v atmosfére a oceánoch dokáže ovplyvniť aj počasie na európskom kontinente. Aj keď ide o jav vzdialený, jeho vplyv môže byť pre nás citeľný, a to najmä cez zmeny v tryskách, smerovaní búrok a distribúcii teplôt a zrážok počas zimných mesiacov.
Ako La Niňa ovplyvní európsku zimu?
La Niña je známa ako chladná fáza cyklu ENSO (El Niño Southern Oscillation) a v súčasnosti prebieha jej slabšia až mierna fáza. Ochladenie povrchových vôd v rovníkovom Pacifiku ovplyvňuje cirkuláciu atmosféry po celom svete.
V Európe sa jej vplyv prejavuje predovšetkým nepriamo, a to cez zmeny v Atlantickej cirkulácii a posun tryskového prúdenia, ktoré určuje, odkiaľ a s akou intenzitou k nám prúdi vzduch. V dôsledku toho sa mení rozloženie tlaku nad Atlantikom a môže dochádzať k častejším alebo naopak menej častým vpádom studeného arktického vzduchu do Európy.
Teplotný vývoj: Mierny začiatok, chladnejší záver
December 2025 bude pravdepodobne relatívne mierny, predovšetkým v západnej a severnej Európe, kde budú prevládať západné prúdenia a vlhké fronty od Atlantiku.
Východná a stredná Európa môže zaznamenať priemerné až mierne podpriemerné teploty, ak sa La Niña prejaví vo forme posunov cirkulácie. Január 2026 by mohol byť prelomovým mesiacom a očakáva sa, že cirkulácia sa posunie a umožní preniknutie chladnejších hmôt.
Najvýraznejšie ochladenie by však mohlo prísť vo februári, keď sa podľa viacerých predikcií zvýši šanca na výraznejšie vpády studeného vzduchu a s nimi spojené snehové epizódy. Marec môže byť prechodným mesiacom, no nie je vylúčené, že chladné počasie pretrvá aj do prvých marcových týždňov.
Veľa dažďa na západe, snehu viac na východe
Z hľadiska zrážok bude december 2025 najvlhkejší na západe kontinentu, a to predovšetkým v Spojenom kráľovstve, Francúzsku a časti Pyrenejského polostrova. V týchto oblastiach však pôjde skôr o dážď než o sneh, keďže teploty budú nadpriemerné. Snehová pokrývka v tomto období bude v nížinách zriedkavá.
V januári sa v prípade ochladenia začne zvyšovať šanca na sneženie v strednej Európe, pričom horské oblasti ako Alpy či Karpatský oblúk môžu zažiť bohatšiu nádielku snehu. Február by mohol byť snehovo najaktívnejším mesiacom, najmä ak sa prehĺbi chladný charakter počasia.
Predpokladá sa zvýšené riziko sneženia v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v balkánskych krajinách. Marec prinesie slabnúce zrážky a sneženie sa bude sústreďovať už len do vyšších polôh.
Dočkáme sa snehovej nádielky?
Zima 2025/2026 tak bude pravdepodobne začínať mierne a vlhko, najmä na západe Európy, pričom výraznejšie ochladenie a snehové udalosti môžeme očakávať až v druhej polovici sezóny. Najväčšiu pravdepodobnosť bohatšej snehovej nádielky majú krajiny severnej a stredovýchodnej Európy, vrátane Slovenska.
Lyžiarske strediská vo vyšších nadmorských výškach môžu očakávať dobré podmienky najmä od januára do marca. Z hľadiska energetiky či dopravy sa odporúča zvýšiť pripravenosť na február, kedy sa zvyšuje riziko snehových kalamít a prudkých výkyvov počasia. Celkovo ide o dynamickú zimu s vysokým stupňom neistoty, preto je dôležité sledovať pravidelné mesačné aktualizácie meteorologických modelov.