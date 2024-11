Kiná sa o mesiac ponoria do bojov v Stredozemi – na plátna príde Pán prsteňov: Vojna Rohirov

Pán prsteňov je fenoménom v oblasti literatúry aj filmu. Mimoriadnemu úspechu sa tešila najmä trilógia filmov z počiatku tohto tisícročia, nasledovaná trilógiou Hobit o niekoľko rokov neskôr. Na úspech týchto adaptácií literárnych fantasy príbehov spisovateľa J. R. R. Tolkiena nadviaže už 12. decembra nová snímka, nazvaná Pán prsteňov: Vojna Rohirov, ktorej príbeh sa odohráva 183 rokov pred príbehom pôvodnej trilógie.

Film bude výnimočný svojou formou – tentoraz pôjde o animovanú snímku, ktorej tvorcom je uznávaný animátor Kendži Kamijama, známy svojou prácou na anime seriáloch Duch v stroji: Stand Alone Complex a Blade Runner: Black Lotus. V príbehu sa pozrieme na jednu z povestí z histórie Stredozeme, naviazanú na udalosť, ktorá pomohla kraj formovať – na vojenský konflikt v kráľovstve Rohan.

Foto: Continental film

V centre pozornosti bude stáť vládca Helm Hammerhand (Helm Kladivo), povestný svojou fyzickou silou a rozvážnou vládou nad Rohanom. Keď v súboji nedopatrením zabije svojho soka – vládcu Dunlandu – stane sa on aj jeho kráľovstvo terčom útoku sokovho syna, neľútostného mladíka Wulfa. Jeho útoky prinútia Helma, jeho rodinu a ľud Rohanu stiahnuť sa do pevnosti Hornburg v ústí žľabu, ktorý neskôr ponesie meno Helmov. Podarí sa odvážnemu vládcovi ubrániť svoju krajinu? A akú úlohu v príbehu zohrá jeho odvážna dcéra Hèra, ktorú sa Helm snažil ochrániť v prvom rade? Tieto otázky, ale aj to, ako presne získal legendárny Helmov žľab svoj názov, zodpovie snímka Pán prsteňov: Vojna Rohirov v kinách už v polovici decembra.

Milovníkov pôvodných filmov iste poteší, že jednou z producentiek príbehu je Phillippa Boyens, spolautorka scenárov všetkých hraných filmov zo sveta Pána prsteňov. Súčasťou kreatívneho tímu bol aj John Howe, svetoznámy ilustrátor, ktorý sa preslávil najmä ilustrovaním literárnych diel J. R. R. Tolkiena. Tolkienov odkaz je teda v najlepších rukách a snímka aj preto vyvoláva značné očakávania. Kinematografickú udalosť pre všetkých fanúšikov fantasy filmov prinesie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film.

Informačný servis