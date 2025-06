Týchto futbalistov by ste si na slovenských štadiónoch nemali nechať ujsť. Predstavujeme 10 najväčších talentov ME hráčov do 21 rokov

Predstavenie najvýraznejších postáv ME 2025 hráčov do 21 rokov na Slovensku.

FERMÍN LOPÉZ (Španielsko)

Fermín López patrí medzi najvýraznejšie talenty svetového futbalu a na ME 2025 bude nepochybne jedným z lídrov La Rojity. Zvlášť pri nepovolaní Lamineho Yamala, Paua Cubarsího či Alejandra Baldeho. Ofenzívny stredopoliar FC Barcelona zažiaril v sezóne 2024/25, keď za „Blaugranas“ odohral 46 zápasov, strelil 8 gólov a pridal 6 asistencií. Presadil sa už aj v seniorskej reprezentácii . V lete 2024 bol súčasťou tímu, ktorý získal zlato na olympiáde v Paríži. López je technicky brilantný hráč s výborným pohybom a streľbou z diaľky. V Barcelone si vyslúžil novú zmluvu až do roku 2029 s výkupnou klauzulou 500 miliónov eur.

Fermín López z FC Barcelona oslavuje gól spoluhráča Roberta Lewandowského do siete FC Valencia v domácom súboji La Ligy 2024/2025. Foto: SITA/AP

ETHAN NWANERI (Anglicko)

Podľa špecializovaného portálu Transfermarkt vôbec najdrahší hráč v priebežným nomináciách jednotlivých národných tímov. Iba 18-ročný Angličan, produkt akadémie Arsenalu, má nálepku futbalistu s trhovou hodnotou približne 55 miliónov eur. V drese „kanonierov“ zažil prelomovú sezónu. Skóroval 9-krát, pričom na ceste do semifinále Ligy majstrov bol druhým najlepším zakončovateľom Arsenalu (4 góly, viac dal iba Sako, pozn.).

Ethan Nwaneri z Arsenalu (uprostred) sa teší po strelení druhého gólu v zápase 3. kola anglického Ligového pohára medzi Arsenalom a Boltonom Wanderers na štadióne Emirates v stredu 25. septembra 2024. Foto: SITA/AP

JOBE BELLINGHAM (Anglicko)

Mladší brat Juda Bellinghama. Odchovanec birminghamskej akadémie sa stal v aktuálnej sezóne hlavným nositeľom kvality v tíme AFC Sunderland, ktorý si po rokoch vybojoval postup do Premier League. Má síce iba 19 rokov, no na trávniku pôsobí mimoriadne vyzreto. Experti mu predpovedajú hviezdu budúcnosť. Síce tvrdia, že nebude taký dobrý ako jeho starší brat pôsobiaci v Reale Madrid, no i tak bude nepochybne jednou z ozdôb turnaja. Ak sa mu šampionát pod Tatrami individuálne vydarí, ešte viac posilní záujem gigantov ako Chelsea, Liverpool či Dortmund.

KENNETH TAYLOR (Holandsko)

Rodák z Alkmaaru celú svoju doterajšiu kariéru strávil v najslávnejšom holandskom klube Ajax Amsterdam. Aj napriek tomu, že má iba 23 rokov, za „de Godenzonen“ odohral už viac než 150 duelov. Holanďania s ním v zostave budú disponovať mimoriadnou silou v strede ihriska. Ak sa podarí bývalému hráčovi Barcelony a v súčasnosti trénerovi Michaelovi Reizigerovi namiešať správny koktejl a vyťažiť maximu s hráčov ako Taylor, Maatsen, Rensch či Flamingo, „Oranjes“ nebudú bez šance na celkový triumf.

MATHYS TEL (Francúzsko)

Francúzsky univerzál, ktorý je schopný hrať na prakticky každom poste strede ihriska i v ofenzíve. Dvadsaťročný partner Indiry Ampiotovej, Miss Francúzska za rok 2023, má za sebou dva roky v Bayerne Mníchov a jednu edíciu v Tottenhame. V Londýne síce neprežil dokonalú sezónu, no i tak bude na Slovensku jedným z najväčších lákadiel v talentom nabitej reprezentácii „galského kohúta“.

WILFRIED GNONTO (Taliansko)

Taliansko, súper Slovenska v základnej skupine, pricestuje na šampionát s mimoriadne talentovaným tímom. Prítomnosť hráčov ako Baldanzi, Ruggeri, Pisilli, Coppola či Esposito je zárukou kvality a skúseností. Rozdielové veci sa však očakávajú od rýchlonohého Gnonta, ktorý už dva roky žiari v anglickom klube Leeds United. Zaujímavosťou je, že 168-centimetrový krídelník s unikátnym driblingom, odohral už 13 duelov za seniorskú reprezentáciu.

CONRAD HARDER (Dánsko)

Dánsky talent je dôkazom toho, že na severe Európy pracujú s futbalovou omladinou v ostatných rokoch naozaj fantasticky. Kmeňový hráč portugalského Sportingu Lisabon bol dôstojným sparingpartnerom Victora Gyokereša. V sezóne 2024/2025 pomohol „levom“ k double 11 gólmi vo všetkých súťažiach. Dáni majú vo svojej nominácii i ďalšieho exkluzívneho strelca, a síce, Mathiasa Kvistgaardena (23 gólov za kodanské Brondby, pozn.). Ak si obaja hráči dokážu dobre načasovať formu, Dánsko z toho môže výsledkovo benefitovať a zaskočiť favoritov turnaja.

GEOVANY QUENDA (Portugalsko)

Rovnako ako v prípade Hardera, aj on patrí lisabonskému Sportingu. V lete 2026 by sa však mal presťahovať do londýnskej Chelsea, ktorý za jeho služby v marci zaplatila viac než 40 miliónov eur. Osemnásťročný supertalent s koreňmi v Guinea-Bissau bol v minulosti trénerom Amorimom označený ako mimoriadne vyspelý futbalista, ktorý je rýchly a dokáže unikátne čítať rôzne herné situácie. Portugalská 21-tka mala na vrcholných podujatiach už i kvalitnejšie výbery ako je ten súčasný, no i tak patrí do širšieho okruhu favoritov, zvlášť ak sa Quenda ukáže v plnej hernej kráse.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

NICK WOLTEMADE (Nemecko)

Takmer dvojmetrový útočník nemeckého VfB Sttutgart v edícii 2024/2025 vystrelil ako kométa a s 12 gólmi v Bundeslige sa stal hlavným ofenzívnym ťahúňom tímu. V 13 dueloch sa nemeckú 21-tku dal doteraz 7 gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Jeho fazóna neunikla pozornosti trénera Juliana Naglesmanna, ktorý mu doprial aj prvú pozvánku do seniorskej reprezentácie. Trúfame si napísať, že ak Woltemande na Slovensku nepodlezie svoju výkonnostnú latku, v Stuttgarte už dlho nevydrží.

LIAM DELAP (Anglicko)

Jeho tatka Roryho poznajú fanúšikovia ostrovného futbalu ako unikátneho realizátora dlhých autových vhadzovaní. On sa však vydal inou cestou. Je z neho jeden z najperspektívnejších mladých útočníkov na svete. V nedávno skončenej sezóne Premier League strelil 12 gólov a v pozitívnom zmysle slova šokoval všetkých. Keďže Ipswich zostúpil späť do druhej ligy, v lete sa dočkáme jeho transferu. Interes nahlas deklarujú prakticky všetky anglické veľkokluby.