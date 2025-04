Arteta verí v prekvapenie. Arsenal chce v Lige majstrov zaskočiť favorizovaný Real Madrid - VIDEO, FOTO

Tréner anglického futbalového klubu Arsenal Londýn nemá pochybnosti o tom, že jeho tím môže prekvapiť Real Madrid vo štvrťfinále Ligy majstrov 2024/2025. Mikel Arteta označil meranie síl proti „bielemu baletu“ za „najväčšiu noc“ svojej kariéry.

„The Gunners“ ešte nikdy nezískali titul európskeho šampióna. Na vlastnej pôde už v utorok nastúpia proti 15-násobnému víťazovi súťaže, odveta je na programe o týždeň v Madride. Spomenuté tímy sa v európskych pohárových súťažiach zatiaľ stretli len dvakrát, v osemfinále Ligy majstrov 2005/2006 postúpil Arsenal.

„Je to stopercentne najväčšia noc mojej kariéry. Preto som prišiel do futbalu a do tohto klubu,“ povedal Arteta, ktorý vedie Arsenal od roku 2019.

Arteta bol v minulosti aj kapitánom Arsenalu. „Je to skvelá príležitosť vytvoriť si vlastný príbeh. Sme veľmi hrdí, že sme tu. Sme pripravení podať čo najlepší výkon,“ poznamenal.

Liga majstrov predstavuje pre Arsenal najlepšiu šancu na trofej v tejto sezóne, keďže v Premier League zaostáva za lídrom FC Liverpool o 11 bodov. Arteta, ktorý plánuje nasadiť Bukaya Saku po prvýkrát za viac ako tri mesiace, povedal, že je čas napísať nový scenár.

„Je tam obrovská medzera, keď sa v tomto klube nič nedialo v súvislosti s európskymi súťažami. Musíme to zmeniť a musíme to zmeniť rýchlo,“ povedal.