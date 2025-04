Tréner Košíc Ceman: Je smutné, keď zápas za stavu 2:2 v tretej tretine rozhodnú presilovky - VIDEO

Vo Zvolene ešte nekončia túto hokejovú sezónu. Vo štvrtom zápase semifinálovej série play-off extraligy Zvolenčania doma zdolali Košičanov 5:2 a znížili stav série na 1:3.

Karavána sa teraz presúva do Košíc, zápas číslo 5 je na programe vo štvrtok 10. apríla. Stále platí, že ak Košice zvíťazia, postúpia do finále.

Z 2:0 na 2:2

Po góloch Viktora Fekiača a Andreja Kudrnu viedol Zvolen v polovici zápasu 2:0, ale stačili dve prihrávky Kanaďana Bretta Pollocka na šikovného fínskeho strelca Joonu Jääskeláinena a bolo vyrovnané. V tretej tretine hostia pykali za nedisciplinovanosť.

Zigo a Deyl pykali

Prvé vylúčenie Tomáša Ziga ešte Zvolen nepotrestal, ale to druhé v kombinácii s 5-minútovým trestom Radka Deyla za vrazenie na mantinel už áno. Hrdinom domácich fanúšikov sa stal Matej Macek, ktorý v rozpätí troch minút od 55. do 57. min strelil dva presilovkové góly. Ranu z milosti potom ešte Košičanom uštedril britský obranca Nathanael Halbert ďalším presilovkovým zásahom na 5:2.

Nechceli koniec sezóny

„Hrali sme aktívnejšie ako v predchádzajúcom zápase, lebo sme nechceli ukončiť sezónu. Dali sme dva góly, škoda, že súper vyrovnal na 2:2, ale tretia tretina bola super, odskočili sme im a tešíme sa z víťazstva. Kľúčové bolo, že sme v hre piatich proti piatim konečne strelili góly, mám pocit, že doteraz sa nám to v tejto sérii ani nepodarilo, Vyšli nám aj presilovky, takže super,“ uviedol dvojgólový strelec Zvolena Matej Macek pre JOJ Šport.

Ako píska Peter Stano?

Tréner Košíc Dan Ceman uznal veľmi dobrú hru Zvolena do stavu 2:0, pochválil svoje mužstvo za vyrovnanie na 2:2, ale rozhodne nepochválil rozhodcov za prístup v tretej tretine.

„Je smutné, keď takýto zápas, v ktorom sa hrá play-off hokej, rozhodnú za stavu 2:2 v tretej tretine presilovky. Kým sa hralo päť proti piatim, bol to výborný zápas hodný semifinálovej série. Potom však prišli tresty, ktoré boli zbytočné. Deylov hit bol 50 na 50, ale dostal trest do konca zápasu. Najlepší rozhodca v tejto lige Peter Stano málokedy niečo odpíska,a tak by to malo byť v play-off. Ešte raz opakujem, je smutné, čo rozhodlo tento zápas,“ kriticky poznamenal Ceman.