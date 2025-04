Malá škola s veľkým srdcom: Ako Športová akadémia Mateja Tótha rozvíja budúcnosť detí v Dražkovciach

V malebnej dedinke, kde školský dvor stráži majestátna storočná lipa, bije srdce Základnej školy Dražkovce. Hoci ide o školu pre prvý až štvrtý ročník, jej ambície a snaha o všestranný rozvoj detí ďaleko presahujú jej veľkosť. Svedčí o tom aj ich nedávny úspech v súťaži o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha. S neuveriteľným počtom 29 016 hlasov zvíťazili nielen v Žilinskom kraji, ale získali najviac hlasov spomedzi všetkých 649 základných škôl z celého Slovenska, ktoré sa v aktuálnom ročníku do súťaže zapojili.

Pre školu nebola Športová akadémia Mateja Tótha (ŠAMT) žiadnou neznámou. Vedeli, že už osem rokov táto organizácia systematicky prináša všeobecnú pohybovú prípravu do škôl. „Mateja Tótha sme poznali ako výborného športovca, olympijského víťaza, ktorý sa vo svojej športovej akadémii venuje deťom. Navyše, má vysoký morálny kredit. Je inšpiratívnou osobnosťou a vzorom,“ pripomenula riaditeľka školy Mgr. Slávka Sizonová jej vlastné vnímanie Akadémie ešte pred prihlásením sa do súťaže.

A vedenie školy neváhalo ani chvíľu. „Hneď, ako sme dostali informáciu o možnosti zapojiť sa do súťaže o Akadémiu, začali sme konať. Dúfali sme, že by sa nám mohlo, v spolupráci s rodičmi a priateľmi školy, podariť obsadiť nejaké to popredné miesto,“ prezradila riaditeľka. Prihlásenie sa nebolo len o túžbe po výhre. Ako sama hovorí, „ak sa vďaka Akadémii vyvinie pozitívny vzťah k športu a aktívnemu životu čo len u jediného žiaka, táto snaha bude mať zmysel.“ Zároveň priznala, že do súťaže išli s jasnou víziou úspechu, veriac v silu spojenia za dobrým účelom.

A táto viera školy v Dražkovciach, ale najmä jej riaditeľky, sa naplnila. Získaných takmer 30-tisíc hlasov svedčí o obrovskej mobilizácii a súdržnosti komunity. „Sme malá škola s veľkým srdcom a ešte väčšími snami,“ vysvetľuje tento úspech Slávka Sizonová. „Ako malá vidiecka škola nemáme vždy ideálne štartovacie podmienky. Všetko ale závisí od pohľadu na vec – pre dážďovku je aj sliepka dravec. Ak aj nemáme spočiatku niečo celkom jednoduché, vnímame danú situáciu ako priestor na zlepšenie. Nastupuje stratégia a plán, ako maximalizovať nádej na úspech.“

Symbol školy, storočná lipa, akoby strážila ich usilovnú prácu. A svoje malé usilovné včielky, prirovnáva riaditeľka. „Bzučíme, poletujeme, ideme, riešime. Bolo fantastické sledovať, ako rodičia posielajú fotografie z domova s krabičkami od Brejky. Alebo ako prežívajú každodenný nárast bodov. A ďalej to išlo samo. Motivácia sa zvyšovala úmerne počtu bodov. Bolo to emočne silné obdobie. Hovorí sa, že v jednote je sila. A nie je to žiadne klišé. Minimálne v tomto prípade to platí na betón. Spojili sme sa pre dobrú vec – aj pani starostka Eva Gáborová, blízke aj vzdialené rodiny, spolupracovníci našich rodičov, známi aj neznámi.“

Foto: Športová Akadémia Mateja Tótha

Ako sa napokon ukázalo, zo všetkých zapojených škôl boli v súťaži najaktívnejšie práve tie zo Žilinského kraja. Aj druhá v poradí, Základná škola s materskou školou Benice, získala 26 379 hlasov a s prehľadom by vyhrala v každom inom slovenskom kraji. Akú taktiku mali v Dražkovciach? Pani riaditeľka netají: „Hoci sme sa zapojili neskôr, kľúčová bola práve spomínaná aktivita rodičov a ich rodín. Bez nich by to jednoducho nešlo,“ zdôrazňuje. „Sledovali sme priebeh súťaže a boli sme si vedomí, že aj iné školy sa dokážu zmobilizovať. Naším cieľom nebolo vyhrať, naším cieľom bolo Akadémiu získať. Uspokojili by sme sa pokojne aj s tretím, štvrtým, piatym miestom. To prvé bol už len bonus a kopec radosti. Ale, uznávam, bol to adrenalín.“ Nadšenie z výhry ukázali deti aj rodičia. „Sme škola rodinného typu, ktorá stojí v krásnom dedinskom prostredí plnom zelene s nenahraditeľnou vôňou kríkov, ovocných aj ihličnatých stromov. Navzájom sa tu všetci poznáme, podporujeme. Rodičia našu snahu o výhru len podporili, aktívne sa zapájali a úprimne tešili výhre.

Od januára, keď ŠAMT získali, sa konajú tréningy dvakrát týždenne. Zúčastňuje sa na nich prvá polovica detí, ktorú od septembra vystrieda druhá, aby tento zážitok dopriali čo najväčšiemu počtu žiakov. Trénerka Tánička Gabčová na tréningoch vyzdvihuje najmä snahu a vynaložené úsilie žiakov bez ohľadu na výsledok. „Deti na sebe pracujú, zlyhania a prehry sa učia vnímať ako dočasné situácie, ktoré možno prekonať ďalším úsilím. Učia sa dôverovať v seba samých, zvyšuje sa im sebavedomie, sú motivované na sebe ďalej pracovať. Začínajú si dôverovať, že môžu byť dobrí v tom, čo robia,“ hovorí riaditeľka, ktorá sa spolu s trénerkou zúčastnila na školení, aby v prípade neočakávaných udalostí vedela kolegyňu zastúpiť. „Veríme, že vďaka Akadémii si deti odnesú benefity, ktoré im budú nápomocné nielen v športe, ale aj v živote, vo vzťahoch či v práci,“ dopĺňa Slávka Sizonová.

Akadémia Mateja Tótha tak pre Základnú školu Dražkovce predstavuje významný krok vpred v zabezpečovaní kvalitnej pohybovej prípravy pre malých žiakov. Hoci škola disponuje nádherným a rozsiahlym vonkajším areálom, v ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko a preliezačky, svoju krytú telocvičňu nemá. Rada by túto víziu v budúcnosti zrealizovala. „Telesnú výchovu v zime vyučujeme v sále kultúrneho domu, ktorá je pre našich žiakov vždy k dispozícii. Na športové hry využívame neďalekú novú športovú halu v obci Diaková a veľké ihrisko v obci. Sme veľmi aktívna škola a snažíme sa vytvoriť našim žiakom čo najlepšie podmienky na ich duševný aj telesný rozvoj. Naše deti trávia veľa času vonku, v dedinskom, dá sa povedať čistom prostredí, plnom zelene. Keď sa naskytla príležitosť zabojovať o Športovú akadémiu Mateja Tótha, nemohli sme odolať a túto príležitosť nevyužiť!“

A čo budúcnosť Akadémie na tejto malej, no o to aktívnejšej škole? „Určite by sme do budúcnosti záujem mali, avšak podrobnosti sme ešte nepreberali. Je vysoko pravdepodobné, že v rámci spolupráce so zriaďovateľom a samotnými rodičmi by sme našli spoločné riešenie pre jej získanie aj v ďalšom roku,“ uzatvára s optimizmom riaditeľka školy v Dražkovciach Mgr. Slávka Sizonová.

Športová Akadémia Mateja Tótha sa tak pre túto školu nemusí stať len jednorazovou výhrou, ale aj investíciou do zdravšej a aktívnejšej budúcnosti jej žiakov.

Informačný servis