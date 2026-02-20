Kedy sa verejne ospravedlní Dankovi za šírenie hoaxu? Tankó prelomil mlčanie a šokuje kladením tejto podmienky! - VIDEO

Poslanec Národnej rady Viliam Tankó (Progresívne Slovensko) reaguje na video podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS), ktorý ho žiadal o verejné ospravedlnenie za šírenie fotografie, ktorá sa ukázala byť hoaxom.
Danko vo štvrtok pohrozil žalobou Tankóovi, ak sa verejne neospravedlní za fotku, ktorú zverejnil na sociálnej sieti s tým, že šéf národniarov spí počas rokovania.
„Na obrázku môžete vidieť podpredsedu parlamentu, ktorý pracuje v plnom prúde. So svojimi kolegami z koalície prijíma tak ‚dôležité‘ zákony pre obyvateľov tejto krajiny, až z toho zaspal. Toto je dôkaz ako veľmi a ťažko pracujú. Ako ich to všetko nesmierne baví a ako im na životoch ľudí na Slovensku záleží,“ napísal Tankó minulý týždeň v statuse na sociálnej sieti a k textu pripol aj fotografiu na ktorom vidno Danka so sklonenou hlavou a s privretými očami.
Ako sa neskôr ukázalo, v prípade fotky išlo o hoax. Danka mala odfotiť jedna z poslankýň PS, keď počas rokovania pozeral do telefónu. Tankó následne rýchlo stiahol menovaný status zo svojho profilu. Fotografiu však viaceré satirické stránky naďalej zdieľajú, šíria a uťahujú si z Danka, že vraj v parlamente spí.
Danko hrozí žalobou
Šéf národniarov sa následne prihlásil videom, v ktorom Tankóovi odkázal, aby si pripravil peňaženku. „Aby bolo jasné, pán Tankó, ste športovec a ja verím, že ste nielen stiahli fotku, ale sa mi aj ospravedlníte a pripravte si tak 100-tisíc eur – o takúto sumu vás budem žalovať,“ vyhlásil Danko.
Tiež povedal, že Tankóa požiadal, aby nielen fotku stiahol, ale aby oslovil aj tých ľudí, ktorí ju šírili, aby ju stiahli zo svojich webov. Poslanec PS však tak neurobili, preto mu Danko odkázal, že bude pravdepodobne prvou osobou, ktorú zažaluje.
„Ak si to pán Tankó neuvedomujete, tak vás ako Róma zneužili – sám ste mi to povedali, že ste ani nevedeli, o čo ide. Tak buďte férový a dodržujte fair-play,“ pokračoval Danko s tým, že od športovca žiada, aby natočil video, kde celú vec vysvetlí. „Pripravte si peňaženku, pretože ako advokát tento ring ovládam lepšie ja a verte tomu, že tie peniaze z vás vytrieskam pokiaľ sa neospravedlníte,“ pohrozil Danko.
Ospravedlnenie len za podmienky
Tankó sa v piatok prihlásil videom na sociálnej sieti, v ktorom povedal, že ospravedlniť sa mieni len za istej podmienky. „Ospravedlním sa verejne Andrejovi Dankovi za to, že som zverejnil jeho fotografiu, ak sa on ospravedlní za to, že pije v parlamente,“ vyhlásil poslanec PS.
Tiež povedal, že ak chce Danko na súde dokazovať, že nespal, to je jeho vec, ľudia si vraj spravia názor sami. „Celkovo je scestné, že v pléne sa nesmie fotografovať, ale poslanci tam môžu chodiť opití. Rovnako sa rieši, čo majú oblečené, no pokojne tam môžu schvaľovať zákony pre mafiu,“ podpichoval ďalej Tankó s tým, že zastrašovať sa nenechá.