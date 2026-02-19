Danko: To, čo Tankó urobil, je dno a podlosť. Ak sa verejne neospravedlní, nech si pripraví peňaženku, lebo ho zažalujem - VIDEO

Podpredseda parlamentu Andrej Danko pohrozil žalobou poslancovi Viliamovi Tankóovi (Progresívne Slovensko) ak sa verejne neospravedlní za fotku, ktorú zverejnil na sociálnej sieti s tým, že šéf národniarov spí počas rokovania.
Tankó minulý týždeň zverejnil príspevok na sociálnej sieti, v ktorom tvrdil, že podpredseda parlamentu Danko zaspal v parlamentnej lavici. „Na obrázku môžete vidieť podpredsedu parlamentu, ktorý pracuje v plnom prúde. So svojimi kolegami z koalície prijíma tak ‚dôležité‘ zákony pre obyvateľov tejto krajiny, až z toho zaspal. Toto je dôkaz ako veľmi a ťažko pracujú. Ako ich to všetko nesmierne baví a ako im na životoch ľudí na Slovensku záleží,“ napísal Tankó a k textu pripol aj fotografiu na ktorom vidno Danka so sklonenou hlavou a s privretými očami.
Hoax od poslankyne PS
Ako sa neskôr ukázalo, v prípade fotky išlo o hoax. Danka mala odfotiť jedna z poslankýň PS, keď počas rokovania pozeral do telefónu. Minulý piatok šéf národniarov o celom incidente informoval novinárov, ako aj o tom, že Tankó sa mu za túto vec ospravedlnil.
„Chcel by som poďakovať pánovi poslancovi Tankóovi, ktorý prišiel za mnou a ospravedlnil sa za fotku, ktorej sa venuje už aj Markíza. Beriem to ako pomstu pani Mesterovej, ktorá rozvírila hladinu, že počas rokovania spím. Nie je to pravda, je to jedno z klamstiev, ale chcem oceniť, že pán Tankó prišiel a povedal, že nevie kto mu tú fotku podstrčil. Prijal som to, podali sme si ruky a asi tak by to malo v parlamente byť,“ povedal vtedy Danko.
Tankó následne rýchlo stiahol menovaný status zo svojho profilu. Napriek tomu, že o fotografii vysvitlo, že je to hoax, viaceré satirické stránky snímku naďalej zdieľajú, šíria a uťahujú si z Danka, že vraj v parlamente spí.
Danko hrozí žalobou
Šéf národniarov sa aktuálne opäť prihlásil videom, v ktorom Tankóovi odkázal, aby si pripravil peňaženku. „Aby bolo jasné, pán Tankó, ste športovec a ja verím, že ste nielen stiahli fotku, ale sa mi aj ospravedlníte a pripravte si tak 100-tisíc eur – o takúto sumu vás budem žalovať,“ vyhlásil Danko.
Tiež uviedol, že sám Tankó mu rozprával o tom, že bol zneužitý na to, aby tú fotku zverejnili. Snímku mal mať z internej komunikácie a vyhotovila ju jedna z poslankýň PS. „Požiadal som Vás, aby ste nielen fotku stiahli, ale aby ste oslovili aj tých ľudí, ktorí ju šírili, aby ju stiahli zo svojich webov. Vy ste tak neurobili,“ pokračoval ďalej a Tankóovi preto odkázal, že bude pravdepodobne prvou osobou, ktorú zažaluje.
„Ak si to pán Tankó neuvedomujete, tak vás ako Róma zneužili – sám ste mi to povedali, že ste ani nevedeli, o čo ide. Tak buďte férový a dodržujte fair-play,“ povedal Danko s tým, že od športovca žiada, aby natočil video, kde celú vec vysvetlí. „Pripravte si peňaženku, pretože ako advokát tento ring ovládam lepšie ja a verte tomu, že tie peniaze z vás vytrieskam pokiaľ sa neospravedlníte,“ pohrozil Danko. Na záver podotkol, že to, čo Tankó urobil, pokladá za dno a podlosť.